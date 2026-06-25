ECB'den piyasaları hareketlendirecek faiz açıklaması

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Ortadoğu coğrafyasında tırmanan sıcak çatışmalar küresel finans piyasalarını derinden sarsarken, Avrupa Merkez Bankası kurmayları borçlanma maliyetlerini yukarı taşımaya devam edeceklerini duyurdu. Kurumun Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, tırmanışa geçen enerji fiyatlarının enflasyonist baskıyı artırdığına dikkat çekti. Saygın Alman yayın organı Die Zeit gazetesine mülakat veren Schnabel, orta vadeli yüzde 2 seviyesindeki fiyat istikrarı hedefine ulaşabilmek adına yeni adımların atılacağını ilan etti.

Analistler, İran eksenli çatışmaların ham petrol ve doğalgaz piyasalarında ani yükselişleri tetiklediğini vurguluyor. Dış enerji kaynaklarına tam bağımlı bir yapı sergileyen Avrupa kıtası, küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı son derece kırılgan bir duruş gösteriyor. Meydana gelen olumsuz gelişmelerin ardından ECB, haziran ayı başındaki toplantısında politika faizini çeyrek puanlık artışla yüzde 2,25 düzeyine çekmişti.

Avrupa Merkez Bankası adımları jeopolitik risklere göre şekillenecek

Finans dünyası, ECB tarafından atılacak gelecekteki sıkılaştırma adımlarının büyüklüğünü ve zamanlamasını askeri çatışmanın seyrine göre öngörüyor. Schnabel, enerji şoklarının genele yayılma eğilimi taşıdığını ve işçi ücretlerinde sert yükselişler gibi ikinci tur etkileri doğurabileceğini belirtiyor. Kurum içindeki şahin kanadın en etkili seslerinden biri olan Schnabel, sıkı para politikası duruşunun korunmasını savunuyor.

Güncel piyasa verileri henüz ücret bazlı bir enflasyon sarmalına veya uzun vadeli beklenti bozulmasına işaret etmiyor. Buna karşın uzmanlar, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik geniş çaplı askeri müdahalesi sonrasındaki ağır enerji krizinin hafızalarda hala taze olduğunu hatırlatıyor. Geçmiş krizler nedeniyle tüketiciler,ECB enflasyon verilerine karşı artık çok daha agresif tepkiler verme eğilimi sergiliyor.

Avrupa Merkez Bankası enflasyon beklentilerini yönetmek istiyor

Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, tüketici ve yatırımcı psikolojisini doğru yönlendirebilmek adına proaktif adımlar atmayı sürdürüyor. Enflasyon beklentilerinin kontrol altında tutulması, makroekonomik istikrarın yeniden tesisi açısından büyük önem taşıyor. Küresel piyasa uzmanları, Frankfurt merkezli kurumun jeopolitik risk haritası netleşene kadar sıkı duruşunu gevşetmeyeceğini öngörüyor.

Uluslararası finans kuruluşları da euro bölgesindeki büyüme verileri ile enflasyon oranları arasındaki hassas dengeyi yakından izliyor. Yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomik aktiviteyi yavaşlatma riski bulunsa da fiyat istikrarının sağlanması birincil öncelik olarak kalmaya devam ediyor. Gelişmeler ışığında, Avrupa Merkez Bankası önümüzdeki aylarda açıklanacak her veriyi titizlikle analiz ederek yol haritasını güncelleyecek.