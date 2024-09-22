Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanından 'Büyük Buhran' uyarısı

ECB'nin Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonominin son yıllarda yaşanan krizler nedeniyle büyük baskı altında kaldığını belirterek, 1929'da başlayıp 10 yıldan fazla süren Büyük Buhran dönemini anımsattı.

İki dönem arasında dikkat çeken benzerlik

CNBC-e'nin haberine göre; IMF'de konuşan Lagarde, 1920'ler ve 2020'ler arasındaki ekonomik benzerliğe dikkat çekerken, iki ayrı dönemde de küresel ticaret faaliyetlerindeki gerilemeler ile yaşanan teknolojik ilerlemeleri hatırlatarak bu benzerliklerin küresel ekonomide baskıları artırdığını ifade etti.

Altın standardı ve günümüz ekonomisi

1920'lerde uygulanan para politikalarının önde gelen ekonomileri deflasyona ve bankacılık krizlerine sürüklediğini söyleyen EMC başkanı, günümüzde merkez bankalarının yapısal değişikliklerle başa çıkma konusunda daha donanımlı olduklarını belirtti. Lagarde, merkez bankacılarının, para birimlerini altına sabitlemenin ve sabit döviz kurlarına bağlı kalmanın nasıl bir sıkınya yol açtığını zor yoldan öğrendiklerini vurguladı.

Enflasyon ve merkez bankalarının müdahalesi

Lagarde, 2022'de merkez bankalarının faiz oranlarını artırmaya başlamasının ardından enflasyonun hızla düştüğünü belirtti. Euro Bölgesi’nde enflasyon, Ekim 2022'de yüzde 10,6 ile zirve yaptıktan sonra Ağustos 2023'te yüzde 2,2 ile üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Lagarde, merkez bankalarının enflasyonu iki yılın altında bir sürede kontrol altına almayı başarmasının ve bu süreçte işsizlik oranının artmamasının önemli bir başarı olduğuna dikkat çekti.

Gelecekteki zorluklar: Küreselleşme ve teknoloji devleri

Lagarde, küreselleşmenin geri adım atması, küresel tedarik zincirlerinin kısmen dağılması ve teknoloji devlerinin pazar gücü gibi konuların merkez bankacıları için büyük zorluklar yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, yapay zekanın hızlı gelişimi gibi unsurların da para politikası üzerinde önemli etkileri olacağını belirterek, ECB'nin mevcut stratejisini gözden geçireceğini ifade etti.

ECB'nin strateji incelemesi ve enflasyon hedefi

Lagarde, ECB'nin strateji incelemesi sırasında yüzde 2’lik orta vadeli enflasyon hedefinin gözden geçirilmeyeceğini, ancak geçmişteki düşük ve yüksek enflasyon deneyimlerinden çıkarılabilecek derslerin değerlendirileceğini belirtti. Ayrıca, ECB'nin risk değerlendirmelerini ve açıklamalarını iyileştireceğini, temel enflasyon senaryosunun "gerçek zamanlı bilgilerle dengelenebileceğini" ve alternatif senaryoların da açıklanabileceğini söyledi.

'Ekonomik politikalar "stres testi" veriyor'

Son olarak, Lagarde belirsizliklerin yüksek kalmaya devam edeceğini ve merkez bankalarının bu belirsizlikleri daha iyi yönetmesi gerektiğini vurguladı. ECB'nin, gelecekte karşılaşılabilecek ekonomik zorluklarla başa çıkmak için gereken adımları atacağını belirterek, mevcut durumu ekonomik politikanın bir "stres testi" olarak nitelendirdi.