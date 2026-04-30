Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Bekle-gör politikası sürüyor
Avrupa Merkez Bankası, mevduat faizini yüzde 2’de sabit bıraktı. Enflasyon riskleri ve büyüme endişeleri nedeniyle temkinli duruş doğrultusunda karar alındı.
Avrupa Merkez Bankası (AMB), gelişmiş ülke merkez bankalarının izlediği çizgiye paralel şekilde politika faizlerinde değişikliğe gitmedi. Euro Bölgesi’nde süren enflasyon baskısı, yetkililerin faizlerde temkinli bir duruş sergilemesine yol açtı.
AMD faizi sabit tuttu
AMB, mevduat faiz oranını yüzde 2’de sabit bırakırken, karar piyasa beklentileriyle örtüştü. Banka, ana refinansman faizini yüzde 2,15’te, gecelik borç verme faizini ise yüzde 2,40 seviyesinde korudu.
AMB Yönetim Konseyi karar metninde, "Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ve büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler yoğunlaştı. Yönetim Konseyi, mevcut belirsizliği yönetmek için iyi bir konumda bulunuyor" ifadelerini kullandı.