Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Banka 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Banka 25 baz puan indirimle ana refinansman faizini yüzde 2,40'a, marjinal fonlama faizini yüzde 2,65'e, mevduat faizini yüzde 2,25'e düşürdü.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 3 temel politika faizini 25'er baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyordu.

Karar metninde sıkılaştırıcı ifadesine yer vermeyen ECB, artan ticaret gerginlikleri nedeniyle büyüme görünümünün kötüleştiğini belirtti.

Enflasyon verileri alan açmıştı

Euro Bölgesi'nde dün açıklanan enflasyon verilerine göre, şubatta yüzde 2,3 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 2,2'ye indiğini hatırlatan analistler, ECB'nin orta vadede hedeflediği yüzde 2'lik seviyeye yakın kalmayı sürdürdüğünü ve söz konusu enflasyon verilerinin daha fazla parasal gevşemeye yer açılmasında etkili olduğunu ifade ediyordu.