Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararını açıkladı. AMB, beklentilerle paralel olarak faiz oranını yüzde 2 oranında sabit bıraktı. Politika faizini yüzde 2,15 seviyesinde, gecelik borç verme faizini de yüzde 2,40'da seviyesinde sabit kaldı.

Bloomberg’in anketine katılan analistler de, faizlerin sabit kalacağını öngörüyordu.

Öte yandan AMB, Mayıs 2024'ten Haziran 2025'e kadar mevduat faizini 8 kere 25 baz düşürerek yüzde yüzde 4'ten yüzde 2'ye kadar indirmişti.

Karar metninde AMB'nin enflasyon beklentilerine dair genel değerlendirmesinin değişmediği ve orta vadede enflasyonun yüzde 2 hedefinde stabilize olmasını sağlamakta kararlı olduğu belirtiliyor.

AMB geçmişte yapılan faiz indirimlerinin ve işgücü piyasasının AB'nin dayanaklılığının bir parçası olduğunu açıkladı.

Ayrıca AMB küresel zorluklara rağmen AB'de ekonomik büyümenin devam ettiğini de ifade etti.