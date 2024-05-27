Avrupa Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek? İlk hamle için tarih verildi

Avrupa Merkez Bankası İcra Kurulu üyesi Piero Cipollone, Haziran ayında faiz indirimi için doğru zamanın geldiğini söyledi.

Cipollone Ekonomi Festivali etkinliğinde, "Bir sonraki AMB toplantısında faiz indirimine yönelik ilk hamleyi bekliyorum. Sonra tartışmamız gerekecek. Göreceğiz, verilere bağımlı olacağız. Son veriler bu yönde gidiyor ve para politikamızın kısıtlayıcı duruşunu azaltabileceğimize dair inancımızı güçlendiriyor" dedi.

AMB'nin Haziran ayında borçlanma maliyetlerini düşüreceği geniş çapta duyuruldu. Joachim Nagel ve Isabel Schnabel gibi şahin politika yapıcılar Temmuz ayında başka bir hamle istemediklerini söylese de çoğu yetkili bundan sonra ne olacağı konusunda sessiz kaldı.