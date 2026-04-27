Avrupa Merkez Bankası toplantısında faizlerin sabit kalması bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı için perşembe günü toplanıyor. İran'da sağlanan ateşkesin enerji fiyatları üzerindeki baskıyı bir miktar azaltması, bankanın hemen bir faiz artışına gitme ihtimalini zayıflatıyor. Piyasalar, politika yapıcıların bu toplantıda bekle ve gör stratejisini izlemesini öngörüyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi ve barış görüşmelerinin geleceğine dair belirsizlikler ise risk iştahını sınırlıyor. Yatırımcılar, enerji arzındaki aksaklıkların enflasyon üzerindeki etkisini yakından takip ediyor. Bu durum, yılın ikinci yarısında olası faiz artışlarının masada kalmasına neden oluyor.

Commerzbank raporu ve petrol fiyatları uyarısı

Commerzbank faiz stratejisti Rainer Guntermann, bankanın faiz kararı öncesinde yayımladığı raporda dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Guntermann, ABD'nin İran ile yürüttüğü müzakere çabalarını askıya almasının petrol fiyatlarında kısa vadeli bir rahatlama ihtimalini zayıflattığını belirtti.

Raporda, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun bir çıkmaza girmesinin enerji piyasaları üzerinde baskı kurmaya devam ettiği ifade edildi. Commerzbank, Avrupa Merkez Bankası'nın yüksek petrol fiyatlarına karşı tetikte kalacağını ancak bu hafta bir adım atmasının beklenmediğini vurguladı.

Enerji krizi ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı beklentileri

Para piyasalarındaki güncel veriler, yatırımcıların yılın ikinci yarısı için iki faiz artırımını tamamen fiyatladığını gösteriyor. Petrol fiyatları nisan ayı başında 120 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Ateşkes süreciyle birlikte fiyatlarda yaşanan sınırlı gerileme, politika yapıcıların enflasyon konusundaki en kötü senaryolarını şimdilik öteledi.

Banka yetkilileri, faiz oranlarını %2 seviyesinde tutarak haziran ayına kadar daha fazla veri toplamayı amaçlıyor. Doğal gaz fiyatlarının mart ayı tahminlerinin altında seyretmesi, enflasyonun %4 seviyesini aşma riskini azalttı. Ancak enerji şokunun küresel boyutta devam etmesi temkinli duruşun korunmasını sağlıyor.

Bölge ekonomisindeki daralma ve enflasyon verileri

Euro Bölgesi'nde nisan ayına ilişkin veriler, ticari faaliyetlerin daraldığını ve hizmet sektörünün ağır darbe aldığını ortaya koydu. Fabrikalardaki üretim maliyetleri son üç yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Almanya, savaşın ekonomik maliyetleri nedeniyle 2026 ve 2027 büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Mevcut ekonomik tablo, 2022 yılındaki enerji kriziyle bazı temel farklılıklar gösteriyor. O dönemde pandemi sonrası yaşanan talep patlaması enflasyonu körüklemişti. Günümüzde ise zayıf iş gücü piyasası ve sıkı mali bütçeler, enflasyonun tüm ekonomiye yayılma hızını yavaşlatıyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutma kararı, ekonomik büyüme ve fiyat istikrarı arasındaki hassas dengenin bir yansıması olarak görülüyor. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların seyri, bankanın haziran ayından itibaren izleyeceği sıkılaştırma döngüsünün hızını ve kapsamını belirleyen temel faktör olmaya devam edecektir.