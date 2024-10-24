Avrupa Merkez Bankası üyesi Holzmann'dan kritik tahmin: Aralıkta faiz 25 baz puan düşürülebilir

ECB Yönetim Konseyi Holzmann, enflasyon artış eğilimi gösterse de Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını 25 baz puan daha düşüreceğini söyledi.

Holzmann, ayrıca daha büyük bir adımın ya da bir duraklamanın göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

'Çeyrek puanlık adım olası'

Holzmann, "Aralık ayında çeyrek puanlık bir adımın olası olduğunu söyleyebilirim. Yarım puanlık daha büyük bir kesinti imkansız olmasa da olası değil. Ancak ekim ayındaki önleyici indirimin aralık ayında ara vermek için yeterli olabileceği sonucuna da varabiliriz." dedi.

50 baz puanlık indirim

Portekizli MB Başkanı Mario Centeno tarafından da 50 baz puanlık bir hamle dile getirilirken, çoğu politika yapıcı, faizlerin daha da düşmesi gerektiğini kabul ederek ayrıntılara girmedi.

Holzmann, "enflasyon verilerinin izin vermesi halinde nötr seviyeye daha hızlı ulaşmakta bir sorun görmediğini" söyledi.