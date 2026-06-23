Avrupa Merkez Bankası'na dijital euro onayı

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Avrupa Merkez Bankası, dijital euro için Avrupa Parlamentosu ekonomi komitesinden onay aldı.

Dijital euro, Euro Bölgesi'nin elektronik ödemelerde ABD merkezli kredi kartı ağlarına olan bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda kritik bir adım olarak değerlendirilirken ekonomi komitesinin taslak düzenlemeleri onaylaması da önemli bir adım olarak görülüyor.

Bankalar tedirgin

Üç yılı aşkın süredir ECB ile bankalar arasında yürütülen müzakerelerin ardından gelen karara bankalar ise temkinli yaklaşıyor.

Finans kurumları mevduat kaybı ve gelirlerde azalma riskine karşı endişelerini endişelerini dile getirirken, dijital euronun kapsamını daraltmak için baskı yapıyor.