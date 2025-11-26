Avrupa Merkez Bankası'ndan finansal istikrar riski uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (AMB), iki yılda bir yayınlanan Finansal İstikrar İncellemesi'nde, kötüleşen büyüme beklentileri ya da yapay zeka ile ilgili hayal kırıklıkları nedeniyle piyasa duyarlılığının aniden değişebileceğini kaydetti.

Banka ayrıca bazı gelişmiş ekonomilerdeki yüksek kamu borcuna ilişkin endişelerin, küresel tahvil piyasalarını zorlayabileceğini bunun da uluslararası sermaye akışlarını değiştirebileceği ve para birimlerini sarsabileceği konusunda uyardı.

Raporda, "Sürekli yüksek değerlemeler ve artan hisse senedi piyasası yoğunlaşmasının" ani fiyat ayarlamaları olasılığını artırdığı vurgulanarak, "Açık uçlu yatırım fonlarındaki likidite uyumsuzlukları, hedge fonlarındaki yüksek kaldıraç oranları ve özel piyasalardaki şeffaflık eksikliği, piyasa stresini artırabilir" denildi.

Raporda, son dönemde risk algılarının "Fransa'daki mali temellerin kötüleşen seyrine" odaklandığı belirtildi.

Banka, bazı ticaret anlaşmalarına rağmen geleceğe ilişkin şüphelerin ve tarifelerin uzun vadeli ekonomik ve finansal etkilerinin, Euro Bölgesi finansal istikrar manzarasını şekillendirmeye devam ettiğini vurguladı. Öte yandan AMB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ticaret politikasında belirsizliğin devam ettiğini ve yeni ani yükselişler yaşanma potansiyeli olduğunu söyledi.