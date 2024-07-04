Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi, enflasyon endişelerini hafifletti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetimi, enflasyon endişelerine rağmen faiz indirimi kararı alarak ekonomik görünüm risklerinin daha dengeli hale getirdi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, ECB, enflasyonla mücadeleye odaklandığı ve geçen yıl boyunca bir dizi faiz artışına yol açan önceki politikasından bir değişimi işaret etti. Ancak büyüme yavaşladıkça ve finansal koşullar sıkılaştıkça, politika yapıcılar risklerin dengesinin değiştiğine karar verdi

ECB Başkanı Christine Lagarde, "Enflasyon hala çok yüksekken, son veriler büyüme görünümüne yönelik risklerin arttığını gösteriyor. Bu bağlamda, ekonomiyi desteklemek ve enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefimize dönmesini sağlamak için faiz indiriminin gerektiğine karar verdik" açıklamasında bulundu.

ECB'nin faiz indirimi geniş bir destek alırken bazı yetkililer, enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkileri konusunda endişeliydi. Faiz indiriminin ECB’nin güvenilirliğini zayıflatabileceğini düşünen yetkililer, enflasyon hedefine ulaşmayı zorlaştırabileceğini savundu.

Ancak ECB yönetiminin çoğunluğu, faiz indiriminin faydalarının risklerden ağır bastığına ve tüketici harcamalarında yavaşlayacağına, iş yatırımlarında düşüş gibi büyümenin zayıfladığına dair işaretler ile hane halkı ve işletmeler için borçlanma maliyetlerinin arttığı daha sıkı finansal koşullara dikkat çekti.

Euro’nun son dönemdeki değer kazanımını ele almanın yolunun faiz indiriminden geçtiği düşünülürken, ECB, faizleri indirerek euro’nun cazibesini azaltmayı ve enflasyonu artırmayı hedefledi.

ECB'nin faiz indirimi kararının, büyümeyi desteklemeye odaklandığı görüldü. Ekonomik durumun beklenilen seviyelere gelememesi halinde, daha fazla faiz indiriminin gündeme gelebileceği görüldü.