Avrupa otomotiv hisselerine Citigroup'tan 'overweight' desteği

Citigroup analistleri, Avrupa otomotiv sektörü için yatırım tavsiyelerini "overweight" seviyesine yükseltti. Bankanın 25 Nisan tarihli notunda, Avrupa otomobil üreticilerinin, Trump döneminde beklenen olası gümrük vergilerinden ABD ve Çin'deki rakiplerine kıyasla daha az etkilenebileceği öngörüsüne yer verildi.

Analistler, devam eden ticaret müzakereleri ve potansiyel tarife ertelemelerinin, Avrupa otomotiv hisselerinin son dönemde yaşadığı değer kaybını telafi edebileceğini belirtti. 2025 yılı başları itibarıyla, STOXX 600 endeksinin otomobil ve parçaları alt endeksi yıl genelinde yüzde 4,8 oranında düşüş yaşamıştı.

Citigroup stratejistleri notlarında, "Avrupa kâr havuzunun ABD ve Çin'e kıyasla daha iyi korunduğunu ve yapısal olarak daha az risk altında olduğunu düşünüyoruz" ifadesine yer verdi. Banka daha önce Avrupa inşaat ve enerji sektörlerine yönelik değerlendirmesini “nötr” seviyesinden “underweight” seviyesine düşürmüştü.

Bu son değişiklikle birlikte Citigroup, yatırımcıların Avrupa otomotiv sektörüne yönelik ilgisinin artabileceğine ve hisse performanslarında iyileşme yaşanabileceğine işaret etti.