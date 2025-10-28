Avrupa otomotiv pazarı eylülde gaza bastı: Satışlar yüzde 10,7 arttı

Avrupa otomotiv pazarı, eylülde güçlü toparlanma gösterdi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve İngiltere genelinde yeni otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 1,24 milyon adede yükseldi.

Eylül satışları Almanya liderliğinde birçok büyük pazarda çift haneli artış kaydetti. Afrtış, Almanya'da yüzde 12,8, İngiltere'de yüzde 13,7, İspanya'de yüzde 16,4, İtalya'da yüzde 4,2 ve Fransa'da yüzde 1 olarak gerçekleşti.

Tesla'nın pazar geriledi

Bu artışlarla Avrupa genelinde otomobil talebi, son aylarda görülen durgunluğu da tersine çevirdi.

Volkswagen satışlarında yüzde 9,7 artış, Stellantis yüzde 11,5 artış ve Renault yüzde 15,2 artış kaydederken Tesla'nın satışları ise yüzde 10,5 düştü. Böylece ABD'li elektrikli otomobil devinin, pazar payı geçen yılki yüzde 4'ten yüzde 3,2'ye geriledi.

Elektrikli araçlarda hızlı büyüme

Eylül ayında AB genelindeki toplam otomobil satışları yüzde 10 artarken, elektrikli araçlarda tam elektrikli (BEV) satışları yüzde 20, şarjlı hibrit (PHEV) satışları yüzde 65,4 ve hibrit (HEV) satışları yüzde 15,9 artış gösterdi.

ACEA verilerine göre, elektrikli modeller (BEV, PHEV ve HEV) toplamda yeni otomobil satışlarının yüzde 64'ünü oluşturdu. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 57 seviyesindeydi.

Veriler, Avrupa'da elektrifikasyonun ivme kazandığını ve geleneksel içten yanmalı motorlu araçların payının giderek azaldığını gösteriyor. Uzmanlar, hükümet teşvikleri ve sıkılaşan emisyon kurallarının bu dönüşümü desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.