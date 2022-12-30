Avrupa pazarı daralıyor, Türk firmalar için fırsat dönemi başlıyor

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2022 değerlendirmeleri ve 2023 öngörülerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını ve hemen ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının 2021 yılında yüzde 10,1 büyüyen dünya ticaret hacmini 2022 yılında yüzde 4,3'e çektiğini belirtti.

Ticaret hacminin 2023 yılında yüzde 2,5 artacağı beklentisi olduğunu aktaran Aydın, "Maalesef hemen hemen tüm dünya ekonomileri enflasyonla mücadele içerisinde ve beraberinde ekmek derdinde. Bütün bunların yanı sıra 2021 yılını 5,8’lik bir büyüme ile kapatan küresel ekonomi 2022 yılında daralarak 2,9’lara gerileyecek. 2023 yılında pasta daha da küçülerek 2,1’lere düşecek. Enflasyonda ise 2021’deki 6,4'lük rakam, 2022’de 9,1’e çıkarken, 2023’te 5,1’e kadar gerileyecek." diye konuştu.

"Enflasyonda yüzde 40 düşüş beklentimiz var"

Aydın, rotasını üretime ve yatırıma çeviren Türkiye’nin ekonomisini büyüteceğini ve enflasyon denilen baş belasını da dizginleyebileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"2023 yılında 945 milyar dolar gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ve kişi başı 10 bin 865 dolar gelir beklentimiz var. Yüzde 3’ün üzerinde bir büyüme ve yüzde 40 oranında enflasyonda düşüş beklentimiz var. Büyümenin yavaşlaması ile birlikte cari açığın da yüzde 5,7’lerden 3,9’lara gerileyeceğini görüyoruz. 2023 yılı için dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Öncelikle ihracatımızın yüksek olduğu Avrupa ülkelerinde alımlar noktasında bir gerileme bekliyoruz. Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya pazarlarında yüzde 0,1 ila 0,9 arasında bir daralma yaşanabilir.

"Nitelikli ürün üreten Türk firmalar kazancını artıracak"

Buna mukabil ABD, Irak, Libya, İsrail gibi ülkelerle de pazarımız genişleyebilir. Bu süreçte nitelikli ürünler üreten Türk firmalarımız kazançlarını artıracaktır. Diğer firmalarımız mevcut potansiyellerini korumaya yönelik tedbirler alacaktır. Bu tedbirler içerisinde faiz artışı ile enflasyonu baskılamaya çalışarak güçlü dolara sebebiyet veren ABD’nin de yakından takip edilmesi gerekiyor. Bu nedenle güçlü olan dolar karşısında alım gücümüzün zayıflayacağını unutmamalı ve borçlanma maliyetlerimizin artmaması için özellikle dolarla borçlanmaktan kaçınmalıyız."

"2023'te pazardaki yerimizi sağlamlaştırmalıyız"

Aydın, Türkiye'nin 2022 yılında üretim odaklı bir büyüme modelini seçtiğini belirterek, "2023 yılında da katma değeri yüksek ve nitelikli ürünler üretmeyi hedefleyerek pazardaki yerimizi sağlamlaştırmalıyız. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda güçlü ekonomiden geçer. Bu nedenle 2023 yılında daha nitelikli ve daha çok katma değerli ürünler üreterek Türkiye Yüzyılı'na Türk mührünü Allah’ın izni ile vuracağız." ifadelerini kullandı.