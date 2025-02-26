Avrupa pazarı için güçlerini birleştiriyorlar: İtalyan savunma devi Leonardo ve Baykar’dan dev ortaklık!

Türk savunma sanayiinin önemli şirketlerinden Baykar, Avrupa drone pazarına açılmak için İtalyan savunma devi Leonardo ile ortaklığa hazırlanıyor. Financial Times’ın görüşmelere yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iki şirketin önümüzdeki hafta üretim ortaklığına yönelik bir mutabakat zaptı imzalaması bekleniyor.

Bu anlaşmanın Avrupa'nın insansız hava aracı üretim kapasitesini önemli ölçüde artırabileceği belirtiliyor. Baykar, yapay zeka destekli drone üretimiyle dünya çapında önemli bir konumda bulunurken, Leonardo ise Küresel Savaş Hava Programı (GCAP) kapsamında İngiliz BAE Systems ve Japon JAIEC ile birlikte yeni nesil savaş uçaklarının geliştirilmesinde rol oynuyor.

Yüksek teknolojili İHA’lar geliştirilebilir

Ortaklık çerçevesinde, Leonardo'nun gelişmiş havacılık teknolojileri ile Baykar’ın insansız hava aracı platformlarının bir araya getirilmesi planlanıyor. Bu iş birliğinin, altıncı nesil savaş uçaklarıyla entegre çalışabilecek yüksek teknolojili İHA’ların geliştirilmesine katkı sunabileceği değerlendiriliyor.

Baykar Avrupa pazarına açılıyor

İtalyan-Türk ortaklığının, Baykar’a uzun süredir hedeflediği Avrupa pazarına giriş imkânı sağlaması bekleniyor. Baykar, ürettiği insansız hava araçlarıyla birçok ülkede savunma sanayiinde önemli bir aktör haline gelirken, Leonardo ile yapılacak iş birliği sayesinde Avrupa’daki etkinliğini artırmayı hedefliyor.