Avrupa piyasaları IMF duyurusu etkisiyle ekside açılış yolunda

25 Haziran 2020

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2020 yılı için gayri safi yurtiçi hasıla öngörüsünü yüzde 4.9 daralma olarak güncellemesi Avrupa borsalarındaki erken işlemlerde düşüşe işaret ederken, Londra borsası FTSE’nin 31 puan, Alman DAX’ın 11 puan, Fransız CAC’ın 15 puan ve İtalyan FTSE’nin 24 puan düşüşle güne başlaması bekleniyor.

IMF’nin son öngörüsü küresel piyasalarda sindirilirken, 2020 için yüzde 4.9 daralma öngören fon, 2021 yılı için de büyüme öngörüsünü nisan ayındaki yüzde 5.8 büyümeden yüzde 5.4 büyümeye çekti. IMF’nin aşağı yönlü revizyonun sebebi olarak yılın geri kalanında da etkili olması beklenen sosyal mesafe kurallarına bağlı olarak üretim ve tedarik zincirlerinin olumsuz etkilenecek olmasını gösterdi.