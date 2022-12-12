Avrupa, Türk ayakkabısını yeniden keşfetti

TASD Başkanı Berke İçten, 2022'nin, Avrupa'nın Türk ayakkabısını yeniden keşfettiği bir yıl olduğunu belirterek, "Özellikle Almanya, İspanya, İtalya ve Romanya gibi ülkelerden yoğun bir siparişle karşı karşıya kaldık" ifadesini kullandı.

TASD açıklamasına göre, Türk ayakkabı sanayi, Avrupa rüzgarı ile başladığı 2022'nin ocak-kasım döneminde 1,1 milyar doların üzerinde ihracata imza attı.