Avrupa ülkeleri ‘geçiş’ vermedi, ihracatçının yükü sınırda kaldı!

27 Ağustos 2019

Aysel YÜCEL

Türkiye ihracatının en önemli rotası Avrupa’ya yapılan taşımalarda transit geçiş ülke konumunda olan Macaristan ve Slovenya'ya ülkelerinin verdiği taşıma belgeleri tükendi, Kapıkule’ye giden nakliyeci aracındaki mallarla yolda kaldı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, “Almanya’ya yıllık 170 bin adetlik taşıma kotamız bulunuyor. Ancak Macaristan ve Slovenya gibi ülkeler bu rakamın çok altında geçiş belgesi veriyor. Yıl bitmeden transit ülkelerden aldığımız kotalar tükeniyor” şeklinde konuştu. Kota tükenince yıllık 250 milyon dolarlık navlun geliri yabancıya kaptırılmış oluyor. Türkiye’nin ihracatında en önemli pazar olan Avrupa’ya yapılan taşımalarda, transit geçiş ülke konumunda olan Macaristan ve ve Slovenya ülkelerinin verdiği taşıma belgeleri tükendi, Kapıkule’ye giden nakliyeci ofis camına asılı 'belge bitti' yazısıyla karşılaşınca şoka girdi.

“Ukrayna güzergahını kullanmak çaresizlik”

Konuyla ilgili açıklama yapan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, “İhracat taşımalarında en önemli pazarımız olan Almanya’ya yıllık 170 bin adetlik taşıma kotamız bulunuyor. Ancak Almanya üzerindeki Macaristan ve Slovenya gibi ülkeler, bu rakamın çok altında geçiş belgesi veriyor. Dolayısıyla yıl bitmeden transit ülkelerden aldığımız kotalar tükeniyor. Bu nedenle de karayoluyla Avrupa’ya giden bir araç için kalan tek yol Romanya-Ukrayna-Polonya üzerinden tekrar Almanya’ya inmek oluyor. Yani sol kulağa sağ el ile dokunmak zorunda bırakılıyoruz” dedi. Türkiye’den Almanya’ya ya da Fransa ya gitmek için Ukrayna güzergahının kullanılmasını bir çaresizlik olarak değerlendiren Alper Özel, “Kapıkule’de TIR’lar için geçiş belgesi dağıtımı yapılan ofis penceresinde ‘belge bitti’ yazısını gören nakliyeciler çaresizlikle bekliyor, dolayısıyla rekabet gücünü kaybediyor. Sadece nakliyeci değil, bu sıkıntılar nedeniyle ihracatçının da rekabet gücü zayıflıyor çünkü ihraç ürünleri bekletiliyor. Türkiye’de istihdam sağlayan, vergi veren bir sektör olmasına rağmen sınırlarda bekletiliyor” şeklinde konuştu.

“Biten belgeler navlunu da yukarı çekiyor”

Öte yandan belge bittiğinde taşıma fiyatlarının da yükseldiğine ve taşımalarda yabancı payının arttığına vurgu yapan Alper Özel, "Oysa Gümrük Birliği kapsamında malların serbest dolaşım hakkı var. Yani kota sınırlaması Gümrük Birliği anlaşmasına aykırı bir durum. Bize göre mal, araç ve sürücü ayrılmaz bir bütündür. Araç ve sürücü engellendiğinde ihracatçının yükü de engellenmiş oluyor” dedi.

"Geçiş belgesini şantaj unsuru yapıyorlar!"

Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin yıllardır kota sorunun çözümü için büyük çaba harcadığını ifade eden Özel, şöyle devam etti: “Maalesef transit geçmek zorunda olduğumuz bazı ülkeler TIR’lara verilen geçiş izin belgesi konusunu bir şantaj unsuru gibi kullanabiliyorlar. Oysa aynı ülkeler ticaret konusunda ve başka konularda bize muhtaç."

"Dış ticaret lojistiği 'milli mesele' olarak ele alınmalı"

Dış ticaret lojistiğinin milli bir mesele olarak ele alınması ve Türkiye tarafında ilgili tüm bakanlıklar daha güçlü bir eşgüdüm ve senkronizasyon içinde olması gerektiğinin altını çizen Özel, "Bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey’in koordinasyonun, sorunun çözümü noktasında önemli bir gelişme olacağına inanıyoruz "dedi.