Avrupa ve Türkiye’nin en büyük 'yeşil OSB’si Dikili’de kuruluyor

Ege İhracatçı Birlikleri üyelerine Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (Dikili TDİOSB) tanıtımı yapıldı. İzmir’de geniş katılımla kurulan Dikili TDİOSB’nin kurucu ortakları arasında İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Bergama Ticaret Odası, İzmir Valiliği ve Dikili Belediyesi yer alıyor.

Ege Bölgesi’nde yapılan yaş meyve sebze üretimini yıllık 80 bin ton artırması ve 3 bin 500 kişilik istihdam yaratması öngörülen OSB'de yenilenebilir jeotermal enerjiyle üretim yapılacak. Türkiye’nin en büyük tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi olması beklenen Dikili TDİOSB, yatırımcılarını bekliyor.

Atık yönetim alanı olacak

Tanıtım toplantısında verilen bilgiye göre, Dikili TDİOSB'nin yönetimi tek bir elden yapılacak. Ortak kullanım alanı olarak bölge büyüklüğünün yüzde 8’ini oluşturan alanda; idari, sosyal ve teknik altyapı alanlarıyla arıtma tesisi alanı ve aktif yeşil alanlar ve yollar planlandı. Bölgede üretilen ürünlerin tasnif edilerek paketlenmesi, işlenmesi, ve depolanması için yüzde 9,6’lık bir alan, sanayi alanı olarak ayrıldı. Bölgede sera adaları, sanayi adaları, eğitim ve araştırma alanı, idari ve sosyal tesis alanı, park alanı, atık yönetim alanı olacak.

Tarım ürünleri ihracatında hedef, 10 milyar dolar

Dikili TDİOSB’yi çok önemsediklerini ve potansiyeline inandıklarını söyleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Dikili TDİOSB’nin çok hızlı ilerlediğini aktardı. Projenin yatırımcısıyla buluştuğunu ve parsel satışlarının başladığını bildiren Uçak, "Yatırımcılar sera parseli ve sanayi parseli olarak yatırımlarını yapabilecekler. Proje kapsamında 80 bin ton yaş meyve sebze üretimi planlanıyor. Bu projenin ülkemizdeki meyve çeşitliliği ve kalitesine olumlu katkıları olacağına inanıyorum. 2020 yılında 1 milyar 40 milyon dolarlık kısmı taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri olmak üzere 5 milyar 100 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracat rakamına ulaştık. Dikili TDİOSB ve sonraki süreçte bölgemizde kurulacak tarım organize sanayi bölgeleriyle tarım ürünleri ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

"Zor günlerden üreterek çıkacağız"

OSB'lere yatırım algısının Türkiye’de tarım sektörlerinde yeni yeni geliştiğini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ise, “Yatırımcı olarak, ihracatçı olarak zor günlerden geçiyoruz ama şu gerçeği çok iyi biliyoruz üretmek zorundayız, ürettiğimiz sürece ekonomimiz güçlenecek. Bu zorlukta bize destek veren Tarım ve Orman Bakanlığı’na teşekkür ediyoruz. Tarıma dayalı üretim yapan firmalarımızı Dikili TDİOSB’ye yatırım yapmaya davet ediyoruz.” dedi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci de Dikili TDİOSB’nin çok iyi altyapıya sahip, yer seçimi çok doğru bir proje olduğunu, Ege Bölgesi’nin tarımsal üretim ve ihracatına ivme kazandıracağına inandığını dile getirdi.

"İzmir’in kuzeyi yatırımcı için cazibe merkezi olacak"

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Dr. Hitay Baran da, 7 Kasım 2020 tarihinde tüzel kişilik kazandıklarını, Dikili TDİOSB’nin süreçlerinin çok hızlı ilerlediğini, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kaliteli katma değerli üretimi sağlamak ve tarım sanayi entegrasyonunu sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

İzmir’in kuzeyinde Dikili TDİOSB dışında; Bergama OSB ve ESBAŞ’ın kuracağı Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin yer aldığını hatırlatan Baran, “İzmir - İstanbul çevreyolunun yapılmış olması, Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün yapımının devam ediyor olması, Dikili Limanına 7 km, Çandarlı Limanı’na 25 km ve Alsancak Limanına 110 km mesafede oluşumuz, proje alanı ve çevresinde Agrobay, YDA Tarım, Vegevital, Kuzey Farm, Mübay ve Sedir gibi yüksek teknolojik sera firmalarının bulunması İzmir’in kuzeyini cazibe merkezi haline getiriyor. Tarım sektöründeki firmalarımızı jeotermal enerjiyle üretim olanağı sağlayan Dikili TDİOSB'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Sera adaları ve sanayi adalarına yatırım planlanıyor. 83 sanayi parselimizin 15 tanesini sattık, 2021 yılı sonuna kadar yüzde 50 parselimizi satmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Üretimde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanılacak

Dikili TDİOSB Proje Danışmanı Fatih Üçgün ise, “Dikili TDİOSB'de jeotermal enerji kaynakları, tam otomasyonlu merkezi ısıtma sistemiyle en verimli şekilde kullanılacak. Üretim ve reenjeksiyon kuyuları ile tamamen kapalı devrede tekniğine uygun jeotermal üretim yapılacak. Bölgedeki tüm jeotermal kaynakların tek merkezden yönetimiyle jeotermal kaynağın yenilenebilir özelliği korunacak. Güneş enerji panelleri kurulacak. Kullandığımız enerjinin yüzde 100’ünü kendimiz yenilenebilir enerjiden sağlayacağız. Yatırımcılar, 5. Bölge teşviklerinden yararlanabilecek.” açıklamasını yaptı.