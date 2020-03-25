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Avrupa, virüsle mücadele kredisi konusunda anlaşmaya vardı

Euro bölgesi bakanları koronavirüs ile mücadele için kurtarma fonundan GSYH'nin yüzde 2'si kredi kullanılmasında uzlaştı.

Avrupa, virüsle mücadele kredisi konusunda anlaşmaya vardı
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