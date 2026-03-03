Avrupa Yakası’nda yarım milyon taşınma

Hamide HANGÜL

İstanbul Avrupa Yakası’nda faaliyet gösteren CK Ener­ji Boğaziçi Elektrik, Gay­rimenkulün Enerjisi 2025 ra­porunu açıkladı. Buna göre, 2020-2025 döneminde toplam 3 milyon 56 bin 472 abone yer değiştirdi. Söz konusu abonele­rin 903 bin 947’si yeni, 2 milyon 152 bin 525’i ikinci el gayrimen­kullere taşındı. Son 6 yılda İstan­bul Avrupa Yakası’ndaki elekt­rik abonesi sayısı yüzde 4 artışla 4,6 milyonu aştı, ancak 2025’te abone sayısında sınırlı bir düşüş kaydedildi. Söz konusu düşüş­te, kentsel dönüşüm de etkili ol­du. Rapora göre, geçen yıl 52 bin 662 abonelik kentsel dönüşüm nedeniyle sonlandırıldı. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 105’lik artış olarak kayıtlara geçti. Son­landırılan aboneliklerin 42 bin 950’si mesken aboneleri olarak öne çıktı. En fazla dönüşüm kay­naklı abonelik sonlandırma tale­bi 9 bin 543 ile Bahçelievler, 5 bin 873 ile Avcılar’dan geldi.

35 yaşın altındaki abone sayısı 570 bini aştı

Geçen yıl Avrupa Yakası’ndaki 35 yaş altı genç abone sayısı 570 bin 199 olarak kaydedildi. Esen­yurt, 85 bin 905 genç aboneyle “en genç ilçe” ünvanı­nı korudu. Esenyurt’u, 44 bin 658 genç abo­neyle Küçükçekme­ce izledi. Çatalca ise 3 bin 193 genç aboneyle listenin sonunda yer aldı. İlk kez en genç ve en yaşlı aboneye de yer verilen rapora göre, Avrupa Yakası’nda en genç abone 18, en yaşlı abone ise 110 yaşında ola­rak kayıtlara geçti.

Sivaslılar Kağıthane, Kastamonulular Bağcılar’da

Avrupa Yakası’nda memle­ket dağılımına bakıldığında ise yüzde 18’le İstanbul’a kayıt­lı aboneler ilk sırada yer aldı. Memleketlerine göre dağılım­da ikinci sırada yer alan Sivaslı­lar, Kağıthane, Sultangazi, Bağ­cılar ve Sarıyer’de yo­ğunlukta bulunurken, Kastamonuluların da yoğunlukla Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Ka­ğıthane ve Esenyurt’ta ikamet ettiği görüldü. Rapora göre, geçen yıl İstanbul Avrupa Ya­kası’ndaki taşınma hareketi bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 544 bin 786 oldu. Geçen yıl 71 bin 403 taşınmayla Esenyurt, yine Avrupa Yakası’nın en hareketli ilçesi oldu. Bunu Küçükçekme­ce, Başakşehir ve Bağcılar izle­di. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “2025 yılı verileri, yarım milyo­nu aşan taşınma hareketiyle İs­tanbul’da yaşamın son derece di­namik olduğuna işaret ediyor" dedi.