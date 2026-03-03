Avrupa Yakası’nda yarım milyon taşınma
Gayrimenkulün Enerjisi 2025 raporuna göre, geçen yıl taşınmalar yarım milyonu aşarken, en fazla taşınma Esenyurt’tan geldi. Kentsel dönüşümle elektrik aboneliğini en çok Bahçelievler, Avcılar sonlandırdı.
Hamide HANGÜL
İstanbul Avrupa Yakası’nda faaliyet gösteren CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Gayrimenkulün Enerjisi 2025 raporunu açıkladı. Buna göre, 2020-2025 döneminde toplam 3 milyon 56 bin 472 abone yer değiştirdi. Söz konusu abonelerin 903 bin 947’si yeni, 2 milyon 152 bin 525’i ikinci el gayrimenkullere taşındı. Son 6 yılda İstanbul Avrupa Yakası’ndaki elektrik abonesi sayısı yüzde 4 artışla 4,6 milyonu aştı, ancak 2025’te abone sayısında sınırlı bir düşüş kaydedildi. Söz konusu düşüşte, kentsel dönüşüm de etkili oldu. Rapora göre, geçen yıl 52 bin 662 abonelik kentsel dönüşüm nedeniyle sonlandırıldı. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 105’lik artış olarak kayıtlara geçti. Sonlandırılan aboneliklerin 42 bin 950’si mesken aboneleri olarak öne çıktı. En fazla dönüşüm kaynaklı abonelik sonlandırma talebi 9 bin 543 ile Bahçelievler, 5 bin 873 ile Avcılar’dan geldi.
35 yaşın altındaki abone sayısı 570 bini aştı
Geçen yıl Avrupa Yakası’ndaki 35 yaş altı genç abone sayısı 570 bin 199 olarak kaydedildi. Esenyurt, 85 bin 905 genç aboneyle “en genç ilçe” ünvanını korudu. Esenyurt’u, 44 bin 658 genç aboneyle Küçükçekmece izledi. Çatalca ise 3 bin 193 genç aboneyle listenin sonunda yer aldı. İlk kez en genç ve en yaşlı aboneye de yer verilen rapora göre, Avrupa Yakası’nda en genç abone 18, en yaşlı abone ise 110 yaşında olarak kayıtlara geçti.
Sivaslılar Kağıthane, Kastamonulular Bağcılar’da
Avrupa Yakası’nda memleket dağılımına bakıldığında ise yüzde 18’le İstanbul’a kayıtlı aboneler ilk sırada yer aldı. Memleketlerine göre dağılımda ikinci sırada yer alan Sivaslılar, Kağıthane, Sultangazi, Bağcılar ve Sarıyer’de yoğunlukta bulunurken, Kastamonuluların da yoğunlukla Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Esenyurt’ta ikamet ettiği görüldü. Rapora göre, geçen yıl İstanbul Avrupa Yakası’ndaki taşınma hareketi bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 544 bin 786 oldu. Geçen yıl 71 bin 403 taşınmayla Esenyurt, yine Avrupa Yakası’nın en hareketli ilçesi oldu. Bunu Küçükçekmece, Başakşehir ve Bağcılar izledi. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “2025 yılı verileri, yarım milyonu aşan taşınma hareketiyle İstanbul’da yaşamın son derece dinamik olduğuna işaret ediyor" dedi.