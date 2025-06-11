Avrupa Yatırım Bankası, savunma sanayi için finansmanı 3 milyar euroya yükseltti
Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği savunma sanayisini finanse etmeye yardımcı olacak bir planı üç katına çıkararak 3 milyar Euro'ya yükseltti.
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Banka, bu krediyi AB savunma şirketlerine aktarmaya başlamak üzere Deutsche Bank ile bir anlaşma imzaladı.
AYB yaptığı açıklamada Deutsche Bank'a 500 milyon euro kredi sağlayacağını ve bu kredinin AB'nin güvenlik ve savunma tedarik zincirindeki küçük ve orta ölçekli firmalara kullandırılacağını duyurdu.