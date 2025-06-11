Avrupa Yatırım Bankası, savunma sanayi için finansmanı 3 milyar euroya yükseltti

Banka, bu krediyi AB savunma şirketlerine aktarmaya başlamak üzere Deutsche Bank ile bir anlaşma imzaladı.

AYB yaptığı açıklamada Deutsche Bank'a 500 milyon euro kredi sağlayacağını ve bu kredinin AB'nin güvenlik ve savunma tedarik zincirindeki küçük ve orta ölçekli firmalara kullandırılacağını duyurdu.