Avrupa'da 2026'nın ilk enflasyonu açıklandı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ocak ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlara göre, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşti.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları aralık ayına kıyasla yüzde 0,6 geriledi. Piyasa beklentileri, yıllık enflasyonun yüzde 1,7, aylık enflasyonun ise eksi yüzde 0,5 olacağı yönündeydi.

Bölgede çekirdek enflasyon ocakta yıllık yüzde 2,2, aylık bazda ise eksi yüzde 1,1 olarak ölçüldü. Çekirdek veri, enerji ve gıda gibi dalgalı kalemler hariç tutularak hesaplanıyor.

AB genelinde aylık enflasyon eksilerde

AB genelinde ise yıllık enflasyon yüzde 2 olarak kaydedilirken, aylık enflasyon eksi yüzde 0,4 oldu.

Ülke bazında bakıldığında, yıllık enflasyon Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti.