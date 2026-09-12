Avrupa’da akaryakıt fiyatları sıçradı: Benzin yüzde 24, dizel yüzde 33 zamlandı

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Orta Doğu’da çatışmaların şiddetlenmesi enerji piyasalarında fiyatları yeniden hareketlendirdi. Petrol üretim tesisleri ve enerji altyapısına yönelik saldırı risklerinin yanı sıra Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol ve petrol ürünleri taşımacılığına ilişkin belirsizlikler arttı.

Brent petrolün varil fiyatının eylül ayında 100 doların üzerine çıkmasıyla petrol piyasasındaki hareketlilik Avrupa’daki benzin ve dizel fiyatlarına da yansıdı.

AB’de benzinin litresi 2,04 Euro’ya çıktı

Avrupa Komisyonunun haftalık petrol bülteni verilerine göre AB genelinde vergiler dahil ortalama Euro-süper 95 benzinin litre fiyatı 23 Şubat’ta 1,64 Euro seviyesindeydi.

7 Eylül itibarıyla fiyat yaklaşık yüzde 24 artarak 2,04 Euro’ya yükseldi.

Dizeldeki artış ise benzinden daha yüksek oldu. 23 Şubat’ta litre başına 1,59 Euro olan dizelin AB ortalama fiyatı 7 Eylül’de yaklaşık yüzde 33 artışla 2,11 Euro’ya ulaştı.

Dizel fiyatları neden daha hızlı arttı?

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişte Orta Doğu’daki savaşın küresel petrol piyasalarında arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.

Bölgede çatışmaların şiddetlenmesi, petrol üretim tesisleri ve enerji altyapısına yönelik saldırı risklerini artırırken Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol ve petrol ürünleri taşımacılığına ilişkin belirsizlikleri de büyüttü.

Özellikle Avrupa’daki dizel piyasasında arz koşullarının sıkılaşması, dizel fiyatlarının benzinden daha hızlı yükselmesinde etkili olan unsurlar arasında yer aldı.

Benzinde en sert artış Danimarka ve Finlandiya’da

AB ülkeleri arasında benzin fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler Danimarka ve Finlandiya oldu.

Danimarka’da benzinin litre fiyatı yaklaşık yüzde 36 artışla 1,94 Euro’dan 2,63 Euro’ya çıktı.

Finlandiya’da ise litre fiyatı yine yaklaşık yüzde 36 yükselerek 1,71 Euro’dan 2,32 Euro’ya ulaştı.

Bu iki ülkeyi yüzde 32’lik artışlarla Çekya ve Polonya, yüzde 29’luk artışla Litvanya takip etti.

Dizelde artış yüzde 47’ye ulaştı

Dizel fiyatlarında en sert yükseliş Bulgaristan’da kaydedildi.

Bulgaristan’da dizelin litre fiyatı yaklaşık yüzde 47 artarak 1,23 Euro’dan 1,81 Euro’ya yükseldi.

Bulgaristan’ı yaklaşık yüzde 44 artışla Çekya, yüzde 42 ile Finlandiya, yüzde 39 ile Polonya ve yüzde 38 ile Belçika takip etti.

Böylece Çekya, Finlandiya ve Polonya hem benzin hem de dizel fiyatlarında en sert artışın yaşandığı ilk 5 ülke arasında yer aldı.

Avrupa’da akaryakıt fiyatları neden ülkeden ülkeye değişiyor?

AB ülkeleri arasındaki akaryakıt fiyat farklılıklarında yalnızca petrol fiyatları etkili olmuyor.

Vergi oranlarının yanı sıra ulusal para birimlerindeki dalgalanmalar, rafineri ve akaryakıt tedarik yapıları ile yerel piyasa koşulları da benzin ve dizel fiyatlarının ülkeden ülkeye değişmesinde rol oynuyor.

Avrupa Komisyonu petrol piyasası için ne dedi?

Avrupa Komisyonu, 8 Eylül’de yaptığı açıklamada Orta Doğu’daki durumun istikrarsızlığını koruduğunu bildirdi.

Komisyon, bölgedeki jeopolitik belirsizliğin özellikle dizel ve jet yakıtı olmak üzere petrol ve petrol ürünleri piyasalarında fiyat oynaklığını artırdığını belirtti.

Mevcut durumda AB’de petrol arz güvenliği açısından acil bir sorun bulunmadığını kaydeden Avrupa Komisyonu, çatışmanın seyrinin gelecek haftalarda ve aylarda piyasaları daha da sıkılaştırabileceğini ifade etti.