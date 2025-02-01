Avrupa'da asgari ücret ne kadar? Ülke ülke listelendi... Türkiye'nin yeri belli oldu!

Eurostat, 2025 yılının ilk yarısında Avrupa ülkelerinde geçerli olacak asgari ücret rakamlarını açıkladı. Türkiye’de 2024 yılı sonunda yapılan yüzde 30’luk zamla net asgari ücret 22 bin 104 TL'ye, brüt asgari ücret ise 26 bin 5 TL’ye yükseldi.

Türkiye asgari ücrette AB ülkeleri arasında kaçıncı sırada?

Güncel döviz kuru dikkate alındığında, Türkiye'de net asgari ücret 598 Euro'ya, brüt asgari ücret ise 704 Euro'ya denk geliyor. Bu rakamlarla Türkiye, Avrupa'da 27 ülke arasında 20. sırada bulunuyor.

Lüksemburg zirvede, Ukrayna en sonda

Batı Avrupa’da yer alan ve 614 bin nüfusa sahip Lüksemburg, 2 bin 638 Euro brüt asgari ücret ile Avrupa’nın en yüksek asgari ücret veren ülkesi oldu. Ülke, düşük enflasyon ve işsizlik oranlarıyla istikrarlı bir ekonomiye sahip.

CNBC-e'nin haberine göre; Lüksemburg’un ardından İrlanda 2 bin 288 Euro ile ikinci sırada, Hollanda ise 2 bin 193 Euro ile üçüncü sırada yer aldı. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Almanya, asgari ücrete yüzde 4,9 zam yaparak 2 bin 161 Euro'ya yükseltti ve Avrupa'da 4. sıraya yerleşti.

En düşük asgari ücret Ukrayna'da

Savaşın etkilerini sürdüren Ukrayna, 182 Euro ile Avrupa'nın en düşük asgari ücretine sahip ülkesi oldu. 2024 yılına göre azalan bu rakam, ekonomik zorlukları gözler önüne seriyor. Moldova ise 285 Euro ile en düşük asgari ücret veren ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı.