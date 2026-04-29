Avrupa’da doğal gaz alarmı: Fiyatlar sert yükseldi

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de mayıs vadeli gaz kontratları dün megavatsaat başına 43,59 avro seviyesinden kapandı.

Fiyatlar bugün Türkiye saatiyle 20.27 itibarıyla yaklaşık yüzde 9 artarak megavatsaat başına 47,50 avroya çıktı.

Piyasalarda, ABD ile İran arasında tansiyonun düşmesine yönelik net bir ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı’nda enerji akışının normale döneceğine ilişkin belirsizlikler fiyatları yukarı yönlü destekledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Washington yönetiminin İran’a yönelik baskıyı artırmayı değerlendirdiği, özellikle petrol ihracatını sınırlamaya ve limanlara yönelik deniz trafiğini kısıtlamaya odaklandığı belirtiliyor. Bu yaklaşımın geniş çaplı askeri operasyonlara kıyasla daha düşük riskli ancak daha uzun vadeli bir baskı aracı olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Taraflar arasında daha önce çatışmaları durduran geçici bir ateşkes sağlanmış olsa da, bölgedeki gerilimin yüksek seyrini koruduğu ve kalıcı bir çözüm için ilerleme kaydedilemediği vurgulanıyor.

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki fiili kısıtlamalar, enerji arzına yönelik riskleri artırarak fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Analistler, söz konusu belirsizliklerin özellikle LNG’ye bağımlı Avrupa piyasasında arz güvenliği endişelerini artırdığını ve bu nedenle fiyatların savaş öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirtiyor.