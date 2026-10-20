Avrupa'da doğal gaz fiyatları 4 yılın zirvesinde

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Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve kış öncesi arz endişeleriyle yükselişini sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'nda tanker saldırıları nedeniyle sevkiyatların aksaması, doğal gaz fiyatlarını yaklaşık dört yılın zirvesine taşıdı.

Avrupa'nın önemli doğal gaz ticaret merkezlerinden Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli kontratların megavatsaat fiyatı, dün 88,04 eurodan kapanmasının ardından bugün saat 12.23 itibarıyla yüzde 1,90 artışla 89,74 euroya çıktı.

Avrupa'nın doğal gaz stokları alarm veriyor

Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa'nın kış öncesi doğal gaz depolarının geçen yıla göre daha düşük doluluk seviyesinde bulunması da etkili oldu.

Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 74,58 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 85 düzeyindeydi. Kış aylarında enerji tüketiminin artacak olması, mevcut stokların yeterliliğine ilişkin endişeleri güçlendiriyor.

Hürmüz Boğazı'nda LNG akışı yüzde 80 azaldı

ABD ve İsrail'in şubatta İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleri, bölgedeki LNG üretim tesislerine zarar verirken küresel enerji sevkiyatını da sekteye uğrattı.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı LNG tankerleri son haftalarda Hürmüz Boğazı'ndan geçmeyi başarsa da sevkiyatlar arz açığını kapatmaya yetmedi. Bölgedeki aksaklıklar nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden LNG akışının savaş öncesi seviyelerin yüzde 80 altında kaldığı belirtiliyor.