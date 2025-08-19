Avrupa'da emlak vergisi: Hangi ülkeler öne çıkıyor?

Avrupa ülkeleri, emlak vergisi konusunda ayrı politikalar yürütüyor. Bu vergi, birçok AB ülkesi için önemli bir gelir kaynağı niteliği taşıyor.

Avrupa Komisyonu’na göre, 2023 yılında emlak vergisinin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı Çekya ve Estonya’da yüzde 0,3 iken, Fransa’da yüzde 3,7’ye ulaşıyor. AB ortalaması ise yüzde 1,9 seviyesinde bulunuyor.

Fransa ve İngiltere listenin başında yer alıyor

Euronews'te yer alan habere göre, AB’de emlak vergisinin GSYH katkısı en yüksek Fransa’da (yüzde 3,7), en düşük ise Çekya ve Estonya’da (her ikisi de yüzde 0,3) yer alıyor.

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri, İngiltere ve Türkiye de dahil edildiğinde OECD verilerine göre, İngiltere, Fransa’nın biraz üzerinde yer alıyor. Her iki ülkede yaklaşık yüzde 3,7 seviyesinde yer alıyor.

Belçike 3,2 seviyesindeyken; İspanya 2,5 ve Yunanistan 2,7 seviyesinde bulunuyor.

Listede yer alan 32 ülkenin yaklaşık yarısında emlak vergisi, GSYH’nin yüzde 1’inden daha azını oluşturuyor. Almanya, yüzde 1 ile diğer ülkelere nazaran daha düşük bir seviyede yer alıyor.

Slovakya, Litvanya, Estonya ve Çekya gibi ülkelerde oran yüzde 0,5'in altına düşüyor.

Emlak vergilerini en çok hangi ülke topladı?

2023 yılında İngiltere, yaklaşık 100 milyar sterlin (5 trilyon 530 milyar TL) ile en fazla emlak vergisi geliri toplayan ülke olarak açıklandı. İngiltere'yi 104,5 milyar Euro (4 trilyon 973 milyar TL) ile Fransa takip etti. Üçüncü sırada ise 45,3 milyar euro (2 trilyon 156 milyar TL) ile İtalya yer aldı.

Almanya 41,4 milyar euro (1 trilyon 971 milyar TL), İspanya ise 36,8 milyar euro (1 trilyon 752 milyar TL) ile ilk beşte yer aldı. Avrupa Birliği genelinde ise toplam emlak vergisi geliri 318,8 milyar euro (15 trilyon 166 milyar TL) seviyesinde gerçekleşti.

Emlak vergilerinin toplam vergilendirme içindeki payı

Emlak vergilerinin toplam vergilendirme içindeki payı Avrupa genelinde büyük farklılıklar gösteriyor. Avrupa Komisyonu'na göre, 2023 yılında AB'de bu oran Estonya ve Çekya'da yüzde 0,8 olurken; Fransa'da yüzde 8,4 seviyelerinde bulunuyor. AB ortalaması ise yüzde 4.7.