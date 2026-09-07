Avrupa’da faiz indirimi uzaklaşıyor: Deutsche Bank’tan ikinci artış tahmini

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Avrupa’da enerji şokunun para politikasına etkisinin kısa süreli kalacağı beklentisi zayıflıyor. Deutsche Bank, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz patikasına ilişkin tahminini değiştirerek eylül ayının ardından aralıkta da 25 baz puanlık artış beklediğini açıkladı.

Banka daha önce ECB’nin mevduat faizini eylülde yüzde 2,50’ye yükselttikten sonra sıkılaşmayı durduracağını öngörüyordu. Yeni senaryoda ise enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısının daha uzun sürmesi nedeniyle faizlerin yıl sonunda yüzde 2,75’e ulaşması bekleniyor.

ECB’nin mevcut mevduat faizi yüzde 2,25 seviyesinde bulunuyor. Piyasalar 10 Eylül’de yapılacak toplantıda 25 baz puanlık artırımı büyük ölçüde fiyatlarken, asıl belirsizlik yılın geri kalanında yeni bir artış gelip gelmeyeceğinde yoğunlaşıyor.

Deutsche Bank yıl sonu faiz tahminini yüzde 2,75’e çıkardı



Deutsche Bank’ın önceki tahmini, enerji fiyatlarındaki yükselişin geçici kalacağı ve Euro Bölgesi ekonomisindeki büyümenin daha fazla faiz artışını sınırlayacağı varsayımına dayanıyordu.

Ancak Orta Doğu’daki çatışmanın uzaması, petrol ve doğal gaz fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması bu senaryoyu değiştirmeye başladı. Banka, enerji kaynaklı fiyat baskısının daha kalıcı hale gelmesi durumunda ECB’nin yalnızca eylül toplantısıyla yetinmeyebileceğini düşünüyor.

Yeni tahmine göre ECB, 10 Eylül’de mevduat faizini yüzde 2,25’ten yüzde 2,50’ye çıkaracak. Ardından aralık ayında 25 baz puanlık bir artış daha yapılarak faiz yüzde 2,75’e taşınacak.

Böylece Avrupa’da yakın dönemde faiz indirimi beklentileri daha da ötelenirken, yüksek borçlanma maliyetlerinin 2027’ye taşınması ihtimali güçlenecek.

Enerji fiyatları ECB’nin hesabını bozdu

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 3,3’e çıkarak ECB’nin yüzde 2’lik hedefinden yeniden uzaklaştı. Artışın önemli bölümünün enerji maliyetlerinden kaynaklanması, merkez bankasının önündeki politika ikilemini büyütüyor.

Bir tarafta yüksek petrol ve doğal gaz fiyatlarının tüketici fiyatlarına yansıması bulunurken diğer tarafta yeni faiz artırımlarının ekonomik büyümeyi ve kredi talebini daha fazla baskılaması riski bulunuyor.

Brent petrolün 97 dolar civarına yükselmesi ve Avrupa doğal gaz fiyatlarının 2023 başından bu yana görülen en yüksek seviyelere çıkması, enerji şokunun kısa sürede ortadan kalkacağı beklentisini zayıflatıyor.

Deutsche Bank da tahmin değişikliğinin merkezine bu riski koyuyor. İran merkezli jeopolitik gerilimin uzun sürmesi halinde enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon görünümünü daha fazla bozabileceği değerlendiriliyor.

Piyasanın çoğunluğundan daha şahin tahmin

Deutsche Bank’ın yeni tahmini, ekonomistlerin büyük bölümünün mevcut beklentisinden ayrışıyor.

Yakın tarihli piyasa anketinde ekonomistlerin tamamı ECB’nin eylül ayında 25 baz puanlık artışla mevduat faizini yüzde 2,50’ye çıkaracağını öngörürken, yaklaşık yüzde 91’i yılın bu seviyede tamamlanmasını bekliyordu.

Deutsche Bank ise artık aralıkta üçüncü faiz artışının gelmesini daha olası görüyor. Bankanın tahmininin gerçekleşmesi halinde ECB, haziran ayında başlattığı yeni sıkılaşma sürecini yılın son ayına kadar uzatmış olacak.

Bununla birlikte banka yüzde 2,75’i kesinleşmiş bir sonuç olarak değerlendirmiyor. Jeopolitik tansiyonun hızlı biçimde düşmesi ve Avrupa ekonomisinin belirgin şekilde zayıflaması halinde faizlerin yüzde 2,50’de kalabileceği belirtiliyor.

Yüzde 3’ün üzerine çıkacak bir faiz seviyesi için ise enerji dışındaki fiyat baskılarının da yaygınlaşması gerektiği değerlendiriliyor.

Ücretler şimdilik ikinci dalga riskini sınırlıyor

ECB açısından kritik konu enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonominin geri kalanına ne ölçüde yayılacağı olacak. Şimdilik iş gücü piyasasındaki görece zayıf görünüm ve ücret artışlarındaki yavaşlama, ikinci tur enflasyon etkisinin sınırlı kaldığına işaret ediyor.

Hizmet enflasyonunun genel enflasyondaki yükselişe rağmen gerilemesi de enerji şokunun henüz geniş çaplı bir fiyat sarmalına dönüşmediğini gösteriyor.

Ancak yüksek akaryakıt, elektrik ve doğal gaz maliyetlerinin uzun süre devam etmesi halinde şirketlerin maliyetleri tüketici fiyatlarına daha fazla yansıtması ve çalışanların daha yüksek ücret talep etmesi ECB açısından risk oluşturabilir.

Bu nedenle 10 Eylül toplantısında yapılması beklenen faiz artışından çok, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın aralık toplantısına ilişkin vereceği sinyaller piyasaların odağında olacak. Deutsche Bank’ın yeni tahmini de Avrupa’da sıkı para politikasının düşünüldüğünden daha uzun sürebileceğine yönelik beklentiyi güçlendirmiş durumda.