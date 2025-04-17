Avrupa’da gaz fiyatları yükseldi: Çin'den gelen haber etkili oldu

Avrupa doğal gaz piyasasında fiyatlar, Çin’in belirli şartlar altında ABD ile ticaret görüşmelerine açık olduğunu belirten bir haberin ardından yükselişe geçti.

Gösterge niteliğindeki Hollanda TTF vadeli kontratı, erken işlemlerde yüzde 1,2 artış göstererek megavatsaat başına 35,74 euroya ulaştı. Bu yükselişle birlikte fiyatlar haftalık bazda yüzde 7’nin üzerinde kazanç elde etmeye hazırlanıyor.

Depolama hedefleri gündemde

Avrupa Birliği ülkeleri, kış öncesi doğal gaz depolama oranlarını artırmak için esneklik arayışında. Avrupa Komisyonu’nun, Ekim ayı sonuna kadar gaz depolarında yüzde 90 doluluk hedefi bulunuyor. Ancak mevcut seviyelerin bu hedef için yetersiz olabileceği değerlendiriliyor.

MUFG analistleri yaptıkları değerlendirmede, “Temel varsayımımız, Avrupa gaz depolama [seviyelerinin] bugün Avrupa Komisyonu'nun Ekim ayı sonuna kadar yüzde 90 doluluk hedefine ulaşması için çok düşük olduğu yönünde. Küresel LNG arzında devam eden artış göz önüne alındığında, depolamanın hala yüzde 80'in üzerinde doluluğa ulaşabileceğini ve bunun 2025/26 kışını geçirmek için yeterli olacağını düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.