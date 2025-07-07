Avrupa’da gaz fiyatlarında dengeli seyir

Avrupa'da toptan doğal gaz fiyatları, Norveç kaynaklı güçlü arz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının etkisiyle düşüş eğilimi gösterdi. Ancak, önümüzdeki haftalara ilişkin düşük rüzgar enerjisi üretimi beklentisi fiyatların belli bir seviyenin altına gerilemesini engelliyor.

Ağustos teslimatlı Hollanda TTF gösterge kontratı megavat saat (MWh) başına 33,46 euroya yükselirken, gün öncesi kontrat 32,65 euro/MWh seviyesinden işlem gördü. İngiltere'de ise gün öncesi kontrat term başına 78,25 pence'e gerileyerek hafif bir düşüş yaşadı.

"Gaz stokları yüzde 60'ın üzerinde dolu"

Enerji danışmanlık firması Auxilione, piyasa temellerinin büyük ölçüde değişmediğini belirterek, "Gaz stokları yüzde 60'ın üzerinde dolu, Norveç üretimi istikrarlı ve düşük rüzgar üretimi beklentisi fiyatları sabit tutacaktır" açıklamasında bulundu.

Temmuz ayı boyunca Norveç'te bakım çalışmalarının sınırlı kalması nedeniyle ülkenin gaz ihracatı günlük 2 milyon metreküp artarak 321 milyon metreküpe ulaştı.

Öte yandan, Bryan adlı bir piyasa uzmanı, ABD'de Başkan Donald Trump'ın yeni ticaret önlemleri mesajı vermesinin küresel piyasalarda gümrük vergilerine ilişkin belirsizlik yarattığını ve bunun enerji piyasalarında da etkili olabileceğini belirtti.