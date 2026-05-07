Avrupa'da gelir vergisi uçurumu! Kim ne kadar ödüyor?

Avrupa genelinde kişisel gelir vergisi oranları gelir düzeyi, medeni durum ve bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı gibi faktörlere göre büyük farklılıklar gösteriyor.

Peki, Avrupa'da brüt ücretler üzerinden en yüksek ve en düşük gelir vergisini kim ödüyor?

Çocuksuz ve ortalama ücret kazanan bekar bir çalışanın 2025 yılı gelir vergisi oranı, 27 Avrupa ülkesinde yüzde 6,6 seviyesinden yüzde 35,3'e kadar değişiyor. AB üyesi 22 ülkenin ortalama gelir vergisi oranı bu senaryoya göre yüzde 17,2 olurken, OECD ortalaması yüzde 15,5 seviyesinde bulunuyor.

En yüksek gelir vergisi Danimarka'da

Danimarka, yüzde 35,3 ile gelir vergisinde yüzde 30'un üzerine çıkan tek ülke olarak öne çıkarken, onu yüzde 27,1 ile İzlanda ve yüzde 25,6 ile Belçika izliyor. Vergi oranı Estonya'da yüzde 21,6, Finlandiya'da yüzde 21,1, İrlanda'da yüzde 21 ve Norveç'te yüzde 20,4 seviyesinde gerçekleşiyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomileri arasında İtalya yüzde 19,1, Birleşik Krallık ise AB ortalamasının üzerinde vergi uyguluyor. Almanya yüzde 17,2 ile AB ortalamasıyla aynı seviyede yer alırken, İspanya'da oran yüzde 17,1, Fransa'da ise yüzde 16,7 olarak hesaplanıyor.

En düşük gelir vergisi Polonya ve Çekya'da

En düşük oranlar ise Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde görülüyor. Polonya'da kişisel gelir vergisi yüzde 6,6, Çek Cumhuriyeti'nde yüzde 9,7 seviyesinde bulunurken, İsviçre ve Slovakya'da da oran yüzde 12'nin altında kalıyor.

İki çocuklu bir çift daha az vergi ödüyor

Çoğu Avrupa ülkesinde iki çocuklu ve tek gelirli bir çift, çocuksuz bekar bir çalışana kıyasla daha düşük gelir vergisi ödüyor. Bu durum, AB'de ortalama vergi oranının yüzde 17,2'den yüzde 11'e, OECD'de ise yüzde 15,5'ten yüzde 11'e gerilemesiyle de ortaya konuyor.

Slovakya'da oran eksi yüzde 6,5'e kadar düşerken Danimarka'da yüzde 31,8 ile en yüksek seviyeye çıkıyor. Almanya yüzde 0,7 ile sıfıra yakın bir seviyede yer alırken, Polonya, Çekya, Portekiz ve Slovenya'da oranlar yüzde 5'in altında kalıyor. Buna karşın Kuzey Avrupa ülkelerinde vergi yükü daha yüksek seyrediyor; Estonya, Finlandiya, İzlanda ve Norveç'te oranlar yüzde 20'nin üzerinde gerçekleşiyor.

Çalışan çiftler bekarlara göre daha az vergi veriyor

Çift gelirli ve iki çocuklu ailelerde de vergi yükü, çocuksuz bekarlara kıyasla genelde daha düşük seyrediyor. 22 AB ülkesinde bu grubun ortalama gelir vergisi oranı yüzde 15,5, OECD'de ise yüzde 14,3 seviyesinde bulunuyor. Oranlar Slovakya'da yüzde 4,7 gibi düşük seviyeler görülürken Danimarka'da yüzde 35,3'e kadar çıkıyor.

Uzmanlara göre vergi yükündeki farklılıklar, ülkelerin tercih ettiği vergi sistemlerinden kaynaklanıyor. Bazı ülkelerde düz oranlı sistemler nedeniyle aile tipleri arasında fark azalırken, artan oranlı sistemlerde çift gelirli haneler daha yüksek vergi ödüyor. Ayrıca ülkelerin vergi yapısında gelir vergisinin yanı sıra KDV, kurumlar vergisi ve sermaye gelirleri gibi farklı kalemlerin ağırlığı da sonuçları değiştiriyor.

Ülkeler arasındaki gelir vergisi uçurumu

Uzmanlara göre iş gücü üzerindeki toplam vergi yükü yalnızca gelir vergisinden oluşmuyor; çalışanlar ve işverenler tarafından ödenen sosyal güvenlik primleri de bu yükte belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle ülkeler arasındaki karşılaştırmalarda sadece gelir vergisine bakmak yeterli görülmüyor.

Örneğin Danimarka'da gelir vergisi yüksek olsa da sosyal güvenlik primleri düşük seviyede kalırken, Fransa'da gelir vergisi daha düşük olmasına rağmen yüksek sosyal güvenlik katkıları toplam yükü artırıyor. Uzmanlar ayrıca sosyal güvenlik primlerinin ülkeden ülkeye ciddi farklılık gösterdiğini ve bunun net maaşları doğrudan etkilediğini vurguluyor. Vergi sisteminin yapısı da önemli bir faktör olarak öne çıkarken, bazı ülkelerde yüksek gelir grupları daha fazla vergilendirilirken düşük gelirli çalışanlar daha düşük oranlarla karşılaşıyor.

Çocuk sahibi olmanın vergi yüküne etkisi

Çocuksuz bekar bir çalışan ile iki çocuklu ve tek gelirli bir aile karşılaştırıldığında, en büyük fark Slovakya'da görülüyor. Bu ülkede iki grup arasındaki vergi farkı 17,4 puana ulaşıyor. Almanya'da fark 16,5 puan olurken, Lüksemburg'da 12 puan, Belçika'da ise 11,8 puan seviyesinde bulunuyor. Bu ülkelerde çocuklu ailelere yönelik vergi avantajlarının oldukça güçlü olduğu görülüyor.

Buna karşılık Estonya, Norveç, Litvanya, Birleşik Krallık, Hollanda, İsveç ve Türkiye'de çocuksuz bekar çalışanlarla iki çocuklu ailelerin gelir vergisi oranları arasında fark bulunmuyor. Ancak bu ülkelerde vergi oranlarında fark görülmemesi, çocuk desteklerinin yetersiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu destekler bazı ülkelerde kamu hizmetleri, doğrudan nakit ödemeler ya da çocuklara yönelik ücretsiz sağlık sigortası gibi farklı mekanizmalar üzerinden sağlanabiliyor.

2026'nın en yüksek gelir vergisi oranları da Danimarka’da

Tax Foundation verilerine göre de 2026 itibarıyla Avrupa'da en yüksek kişisel gelir vergisi oranları yüzde 60,5’le yine Danimarka’da.

Danimarka’nın yanı sıra Fransa, Avusturya, İspanya, Belçika, Portekiz ve İsveç’te de en yüksek gelir grubuna uygulanan vergi oranı yüzde 50’nin üzerinde bulunuyor. Türkiye ise İrlanda, Almanya, İtalya, Finlandiya ve İngiltere ile birlikte en yüksek gelir vergisi oranının yüzde 40-48 bandında olduğu ülkeler arasında yer alıyor.