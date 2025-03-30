Avrupa’da işsizlik fırtınası! Dev şirketler binlerce çalışanı kapı önüne koydu

Avrupa ülkelerini saran resesyon riski ve şiddetlenen Çin rekabeti; otomotivden bankacılığa kadar birçok sektörde işten çıkarmaların artmasına, işe alımların da durmasına yol açtı.

Gerçek iş kaybı 4,3 milyonu bulabilir

Özellikle otomotiv, bankacılık, mühendislik ve perakende sektörlerinde çalışan milyonlarca kişinin gelecek endişesi artarken, uzmanlara göre, kısa süreli sözleşmelerin sona ermesi ve çalışma saatlerinin azaltılması gibi etkenler göz önüne alındığında, gerçek iş kaybı 4,3 milyonu bulabilir.

Almanya’da otomotiv devi Volkswagen, Audi ve Bosch gibi markalar on binlerce çalışanın işine son vereceğini açıklamıştı. Bankacılık sektöründe Commerzbank ve Deutsche Bank gibi finans devleri de yüzlerce çalışanını işten çıkarma kararı almıştı. Buna, Alman mühendislik devi Siemens'in 2027'ye kadar başta otomasyon alanında olmak üzere 6 binden fazla kişiyi işten çıkarma kararı da eklendi.

Sendikalar ise artan işsizlik dalgasına karşı hükümetleri harekete geçmeye çağırıyor.

Hangi şirket şaç kişiyi işten çıkarıyor?

Otomotiv sektörü:

Volkswagen: 35.000 kişi

Audi: 7.500 kişi

Porsche: 3.900 kişi

Bosch: 5.500 kişi

Renault: 300 kişi

Bankacılık sektörü:

Commerzbank: 3.900 kişi

Deutsche Bank: 2.000 kişi

Santander UK: 750 kişi

Sanayi ve mühendislik:

Siemens: 6.000+ kişi

ThyssenKrupp: 12.800 kişi

Perakende sektörü:

Puma: 500 kişi

Tesco: 400 kişi

Sainsbury’s: 3.000 kişi

Diğer sektörler:

DHL (Lojistik): 8.000 kişi

bp (Enerji): 4.700 kişi

Tele2 (Telekom): 600 kişi