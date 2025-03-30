Avrupa’da işsizlik fırtınası! Dev şirketler binlerce çalışanı kapı önüne koydu
Avrupa'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri ile giderek şiddetlenen ekonomik dalgalanmalar, zayıflayan talep ve artan Çin rekabeti ile birlikte binlerce kişinin işsiz kalmasına yol açacak bir tsunamiye yol açtı. Avrupa'nın dev şirketleri tek tek küçülmeye giderken, gerçek iş kaybının 4,3 milyonu bulabileceği söyleniyor.
Avrupa ülkelerini saran resesyon riski ve şiddetlenen Çin rekabeti; otomotivden bankacılığa kadar birçok sektörde işten çıkarmaların artmasına, işe alımların da durmasına yol açtı.
Gerçek iş kaybı 4,3 milyonu bulabilir
Özellikle otomotiv, bankacılık, mühendislik ve perakende sektörlerinde çalışan milyonlarca kişinin gelecek endişesi artarken, uzmanlara göre, kısa süreli sözleşmelerin sona ermesi ve çalışma saatlerinin azaltılması gibi etkenler göz önüne alındığında, gerçek iş kaybı 4,3 milyonu bulabilir.
Almanya’da otomotiv devi Volkswagen, Audi ve Bosch gibi markalar on binlerce çalışanın işine son vereceğini açıklamıştı. Bankacılık sektöründe Commerzbank ve Deutsche Bank gibi finans devleri de yüzlerce çalışanını işten çıkarma kararı almıştı. Buna, Alman mühendislik devi Siemens'in 2027'ye kadar başta otomasyon alanında olmak üzere 6 binden fazla kişiyi işten çıkarma kararı da eklendi.
Sendikalar ise artan işsizlik dalgasına karşı hükümetleri harekete geçmeye çağırıyor.
Hangi şirket şaç kişiyi işten çıkarıyor?
Otomotiv sektörü:
Volkswagen: 35.000 kişi
Audi: 7.500 kişi
Porsche: 3.900 kişi
Bosch: 5.500 kişi
Renault: 300 kişi
Bankacılık sektörü:
Commerzbank: 3.900 kişi
Deutsche Bank: 2.000 kişi
Santander UK: 750 kişi
Sanayi ve mühendislik:
Siemens: 6.000+ kişi
ThyssenKrupp: 12.800 kişi
Perakende sektörü:
Puma: 500 kişi
Tesco: 400 kişi
Sainsbury’s: 3.000 kişi
Diğer sektörler:
DHL (Lojistik): 8.000 kişi
bp (Enerji): 4.700 kişi
Tele2 (Telekom): 600 kişi