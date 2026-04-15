Avrupa’da kira enflasyonu derinleşiyor: Türkiye yüzde 77,6 ile zirvede

Avrupa genelinde uygun fiyatlı ve düzgün bir konut bulmak giderek zorlaşırken konut harcamaları, AB'de ortalama hane gelirinin beşte birini oluşturuyor.

Euronews'ün AB adayları ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkelerini de kattığı hesaplamaya göre ise 36 ülke arasında kira enflasyonunun en yüksek olduğu ülke yıllık yüzde 77,6 ile Türkiye. İkinci en yüksek artış ise yüzde 18,5 ile Karadağ'da görülüyor.

Analistler nominal kira artışının büyük bölümünün enflasyondan kaynaklandığını belirtirken Türkiye'de ev sahibi olmanın giderek zorlaştığının altını çiziyor.

Artan kiralar Avrupalılar için ciddi bir yük

AB içinde kiralardaki ortalama yıllık artış oranı ise en düşük yüzde 1 ile Finlandiya'da en yüksek yüzde 17,6 ile Hırvatistan'da görülüyor.

Kira enflasyonu Yunanistan'da yüzde 10, Macaristan'da yüzde 9,8, Bulgaristan'da yüzde 9,6 ve Romanya'da yüzde 8,2 olarak gerçekleşirken analistlere göre bu artışın sebebi talebin arzdan daha hızlı artması.

Üç büyük ekonomide kira artışı AB ortalamasının altında

Yıllık kira enflasyonu yüzde 1 ile Finlandiya'nın yanı sıra, yüzde 1,6 ile Lüksemburg'da, yüzde 1,7 ile Malta'da, yüzde 1,9 ile Slovenya'da, yüzde 2,1 ile Almanya'da, yüzde 2,2 ile Danimarka'da, yüzde 2,3 ile Fransa'da ve yüzde 2,4 İspanya'da da AB ortalamasının altında kaldı.

AB'nin 'dört büyük' ekonomisi arasında kira enflasyonunun AB ortalamasını aştığı tek ülke ise yüzde 3,8 ile İtalya oldu.

Çekya yüzde 6,1, Letonya yüzde 5,7, Litvanya yüzde 5,6, Portekiz yüzde 5,3, İsveç yüzde 5,3, Hollanda yüzde 5,1 ve Slovakya yüzde 5,1, kira artışlarının yüzde 5'in üzerinde olduğu diğer ülkeler.