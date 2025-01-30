Avrupa'da otomotiv sektörünün kaderini belirleyecek toplantı

Avrup'da otomotiv üreticilerinin artan elektrikli araç kullanımına karşılık ABD'li ve Çinli üreticilerle rekabet edememesi büyük bir krizin kapısını aralarken, bir kez daha durumun kontrol altına alınması için son gelişmeler masaya yatırıldı.

Brüksel'de kritik toplantı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa otomotiv endüstrisinin geleceğine ilişkin Brüksel'de otomobil üreticileri ve sosyal ortakları bir araya getiren kritik bir toplantı yapıldığını açıkladı.

Avrupa otomotiv sektörünün kritik bir dönemden geçtiğine işaret eden von der Leyen, "Otomotiv sektörüne geçiş sürecinde destek olacağız. Bugün önümüzdeki değişim sürecinde bize yol gösterecek bir diyalog başlattık" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmeler sanayi eylem planı için de önemli

Von der Leyen, diyalogla AB'nin otomobil üreticilerine yönelik atacağı adımları belirleyeceklerine dikkati çekti. Görüşmelerin 5 Mart tarihinde açıklanacak sanayi eylem planına katkı sunacağını bildiren von der Leyen, sektörü geliştirerek küresel olarak rekabetçi bir hale getireceklerini ifade etti.

Von der Leyen, arabaların hikayesinin Avrupa'da yazıldığını anımsatarak, bunun gelecekte de devam etmesi gerektiğine işaret etti.

Son dönemde Avrupalı otomobil üreticileri ABD ve Çin’deki rakiplerinin gerisinde kalıyor. Üreticiler, sektöre daha fazla destek sağlanmasını, AB’nin karbon emisyon hedeflerini düşürmesini ve Avrupa ülkelerinde yerli üretim elektrikli otomobil alımının cazip hale getirilmesini istiyor.

Avrupa'da otomotiv sektöründe yaklaşık 13 milyon kişi istihdam ediliyor.