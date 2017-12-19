Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti arttı

19 Aralık 2017

Saatlik iş gücü maliyeti, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2016'nın aynı dönemine göre Euro Bölgesi'nde yüzde 1,6, Avrupa Birliği'nde de (AB) yüzde 2,1 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), yılın üçüncü çeyreğine ait iş gücü maliyetlerine ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, para birimi olarak avroyu kullanan 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi’nde saatlik iş gücü maliyeti üçüncü çeyrekte 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 artış kaydetti. İş gücü maliyetleri yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,8 artmıştı.

İşçilik maliyetlerinin ana bileşenleri, maaş ve ücretler ile ücret dışı maliyetlerden oluştu. Bölgede saatlik maaş ve ücretler, yılın üçüncü çeyreğinde 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 ve ücret dışı maliyetler yüzde 1,5 artış gösterdi.

2017'nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla Euro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, hem inşaat hem de hizmetler sektöründe yüzde 2,1, sanayi sektöründe de yüzde 1,5 yükseldi.

İş gücü maliyetleri AB'de de arttı

Veriler, 28 üye ülkeden oluşan AB’de ise iş gücü maliyetlerinin üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttığını ortaya koydu.

AB’de saatlik maaş ve ücretler, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1, ücret dışı maliyetler de yüzde 2,3 artış kaydetti. Saatlik işçilik maliyetleri, sanayi sektöründe yüzde 2, inşaat sektöründe yüzde 2,5 ve hizmetlerde yüzde 2,6 arttı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde ekonomi genelinde saatlik işçilik maliyetlerinde yıllık en yüksek artış yüzde 16,5 ile Romanya, yüzde 12,6 ile Macaristan ve yüzde 10,7 ile Bulgaristan'da kaydedildi. Buna karşın iş gücü maliyetleri, Finlandiya'da yüzde 3 ve Portekiz'de 1,1 düştü.

Kaynak: AA