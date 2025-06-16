Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti ilk çeyrekte yüzde 4,1 yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2025 yılı birinci çeyrek döneminde saatlik işçi maliyetlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 artış gösterdi.

AB üyesi 27 ülkede saatlik iş gücü maliyeti ortalaması, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 yükselirken, sektör bazında bakıldığında sanayi sektöründe yüzde 3,3, inşaat sektöründe yüzde 5,2, hizmet sektöründe de yüzde 4,7 arttı.

Romanya'da işçi maliyetleri yüzde 16,1 arttı

AB ülkeleri arasında ilk çeyrekte işçi maliyetleri en fazla artış gösteren ülkeler, yüzde 16,1 ile Romanya, 13,5 ile Hırvatistan, yüzde 13 ile Bulgaristan, yüzde 11,9 ile Slovenya ve yüzde 11,2 ile Polonya oldu.

Söz konusu maliyetler Almanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 1,9, İtalya'da yüzde 3,9 ve İspanya'da yüzde 3,7 yükseldi.