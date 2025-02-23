Avrupa'da satışı kısıtlanmıştı: Tereyağında Türkiye'de rekor üretim

Avrupa'da maliyetlerin artması ve üretim yetersizliği nedeniyle fiyatları hızla yükselen tereyağında Türkiye, 2024 yılında 100 bin tonu aşkın üretimle rekor seviyeye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin tereyağı üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre %15,2 artarak 100 bin 321 ton oldu.

Tereyağı üretimi yıl boyunca dalgalı bir seyir izledi. Ocak 2024'te 9 bin 209 ton, Mayıs'ta 8 bin 615 ton, Eylül'de 7 bin 731 ton ve Aralık'ta ise 8 bin 945 ton tereyağı üretildi. 2023'te ise tereyağı üretimi 87 bin 65 ton olarak kaydedilmişti. Türkiye'nin 2024 yılına ait 100 bin tonun üzerindeki üretim değeri, son yıllarda kaydedilen en yüksek seviye olarak dikkat çekti.

"Tereyağı, süt tozu üretimiyle doğrudan bağlantılı"

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, tereyağı üretimindeki artışı, süt üretimindeki yükselişle ilişkilendirdi. Çallı, “Ülkemizde süt üretimi arttıkça süt tozu üretimi de yükseldi. Tereyağı, süt tozu üretimiyle doğrudan bağlantılı bir ürün. Bu nedenle süt tozu üretimindeki artış tereyağını olumlu etkiliyor” dedi.

Çallı, Avrupa’daki tereyağı arzı sorununa da değinerek, “Geçen yıl kasım ayında Avrupa'da tereyağı arzı sıkıntısı yaşanmıştı. Şu an da fiyat artışı söz konusu ve bazı bölgelerde tereyağı satışlarında kısıtlama uygulanıyor. Ancak, Avrupa'daki bu durum ülkemizi doğrudan etkilemez. İç piyasayı korumak adına tereyağı ihracatına kısıtlama getirilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

İhracat ve sektörün geleceği

Çallı, Türkiye'nin tereyağı ihracatında da sınırlı bir kapasite olduğunu belirterek, “Ülkemizde sadece 1 kilogram ve altı paketli ürünler ihraç edilebiliyor. Avrupa’ya tereyağı ihracatında ise onaylı çiftliklerden elde edilen sütler kullanılmak zorunda. 41 tesisimiz Avrupa’ya tereyağı ihracatı yapabiliyor. Tereyağı fazlalığı oluşursa, ihracat için onay verilmesi sektörümüz için faydalı olacaktır” dedi.

Süt ürünleri ihracatının artması için üreticilerin desteklenmesinin önemine vurgu yapan Çallı, özellikle katma değeri yüksek ürünlerin, örneğin peynirin, ihracatının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.