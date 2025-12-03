Avrupa’da sektörler ikiye bölündü: Hizmetler yükseliyor, üretim zorlanıyor

S&P Global'in bugün günü açıkladığı son Avrupa Sektör PMI verileri, Kasım ayında imalat ve hizmet sektörleri arasındaki performans farkının belirginleştiğini ortaya koydu.

Rapora göre, dördüncü çeyreğin ortasında Avrupa genelinde 11 sektör üretimde büyüme kaydetti. Bu rakam Ekim ayına göre hafif gerilese de, Haziran’dan bu yana görülen en yüksek ikinci genişleme seviyesi olarak dikkat çekti.

Finans sektörü büyümede liderliğini korudu

“Diğer Finansallar” kategorisi, üst üste ikinci ay büyüme sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Sektördeki artış hızında bir miktar yavaşlama görülse de ivme güçlü seyrini sürdürdü. Bankacılık sektöründe üretim artışı daha belirgin olurken, gayrimenkul faaliyetlerindeki büyüme hızının marjinal seviyeye gerilediği kaydedildi.

Temel malzemelerde zayıf görünüm devam ediyor

Veriler, Temel Malzemeler kategorisinin Ekim 2024’ten bu yana olduğu gibi Kasım ayında da en zayıf performansı sergileyen geniş sektör grubu olduğunu gösterdi. Kimyasallar ile Metaller ve Madencilik alanlarındaki sürekli daralma, düşüşün ana nedeni olarak öne çıktı. Ayrıca Orman Ürünleri ve Kağıt üretiminde de yeniden gerileme yaşandı.

Hizmetlerde canlılık, tüketici mallarında baskı

Tüketici Hizmetleri kapsamında değerlendirilen Turizm & Rekreasyon ve Medya sektörleri Kasım ayında büyümesini sürdürdü. Buna karşılık, İçecek & Gıda ile Otomobil ve Otomotiv Parçaları gibi birçok Tüketici Malları segmentinde üretim düşmeye devam etti. Ev ve Kişisel Kullanım Ürünleri ise düşük de olsa pozitif üretim artışıyla istisna oluşturdu.

Yeni siparişlerde zayıflık sürüyor

Zorlu talep koşulları sektör geneline yayılmayı sürdürdü. Takip edilen sektörlerden yalnızca yedisi yeni siparişlerde artış kaydetti. Bu alanda da en güçlü görünüm “Diğer Finansallar” sektöründe görüldü.

Maliyet baskıları artarken kârlılık daralıyor

İzlenen 19 sektör arasında maliyet yükünde düşüş yaşayan tek sektör kimyasallar oldu. Girdi fiyatlarındaki artışa rağmen, Kasım ayında çıktı fiyatını artırabilen sektör sayısının (13), Ekim ayındaki (17) seviyenin altında kalması dikkat çekti. Bu durum, şirketlerin kâr marjları üzerindeki baskının güçlendiğini ve satışlarını desteklemek için fiyat artışlarını sınırladığını gösteriyor.

İstihdamda üç yıldır görülen en zayıf tablo

Kasım verileri istihdam tarafında da bozulmaya işaret etti. Yalnızca dört sektör istihdamını artırabildi. Bu seviye, Şubat ayından bu yana görülen en düşük iş yaratma performansına işaret ederek Eylül 2025 ile aynı düzeye geriledi.