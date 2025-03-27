Avrupa'da şirketlerin kredi talebi 18 ayın zirvesinde

Euro Bölgesi'ndeki bankaların düşen faiz oranları, Avrupa'da şirketlere verilen kredilerde artış yaşanmasına sebep oldu.Yıllık bazda ocakta yüzde 2 büyüyen şirket kredilerinde geçen ay yüzde 2,2 artış kaydedildi.

Şubat 2025'e ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımlayan ECB, şirketlerin yeni kredilere olan talebinin 2023'ten bu yana geçen yaklaşık 18 ayın en yüksek artışını kaydettiği ortaya koydu.

Tüketici kredileri ise söz konusu ayda geçen yıla göre yüzde 1,5 arttı. Tüketici kredileri ocakta yüzde 1,3 artmıştı. Şubatta M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 4 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 3,8'in üstünde gerçekleşti.

ECB faiz indirimi

17 Nisan'da Para Politikası Kurulu toplantısı yapacak olan ECB, 6 Mart’ta piyasa beklentileri doğrultusunda güvercin tutumunu sürdürerek zayıflayan ekonomiye karşı altıncı faiz indirimine gitmişti.

Banka mevduat faiz oranını yüzde 2,75'ten yüzde 2,50'ye indirdi. ECB, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,65 ve yüzde 2,90'a çekmişti. Bu arada Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,3'e inmişti.