Avrupa'da soğuk hava beklentisi gaz fiyatlarını yükseltti

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Avrupa'da kış yaklaşırken doğal gaz piyasasında hareketlilik arttı. Kuzeybatı Avrupa için hava tahminlerinin daha soğuk yönde güncellenmesi, fiyatları yeniden yukarı çekti.

Avrupa'nın gösterge doğal gaz kontratı Hollanda TTF yüzde 1,5 yükselerek 76,80 euro/MWh seviyesine çıktı ve son birkaç haftanın zirvesine yakın seyrini korudu. İngiltere'de ise eşdeğer kontrat yüzde 0,5 artışla 189,03 peni/therm seviyesine ulaştı.

Soğuklar beklenenden erken gelebilir

Kuzeybatı Avrupa'ya ilişkin son meteorolojik tahminler önümüzdeki haftalarda sıcaklıkların daha önce öngörülenden düşük olabileceğine işaret ediyor. Soğuk havanın erken başlaması, konut ve sanayide ısıtma amaçlı doğal gaz talebini artırabilir. Bu beklenti piyasalarda kış öncesi alımları destekledi.

Depolar yüzde 73 dolu ama...

Avrupa Birliği'nde doğal gaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 73 seviyesine ulaştı. Stoklar son haftalarda düzenli şekilde artmasına rağmen geçen yılın aynı döneminin belirgin şekilde altında bulunuyor. Bu fark, özellikle uzun süreli bir soğuk hava dalgası yaşanması halinde piyasayı ani talep artışlarına karşı daha hassas hale getiriyor.

LNG ve jeopolitik riskler masada

Fiyatları destekleyen tek unsur hava koşulları değil.Basra Körfezi'ndeki nakliye rotalarına ilişkin güvenlik riskleri ve enerji altyapısına yönelik saldırılar LNG taşımacılığı üzerindeki savaş riski primini yüksek tutuyor.

Avrupa'nın Rus boru hattı gazından uzaklaşması da LNG'ye bağımlılığı artırarak fiyatlar üzerindeki yapısal baskıyı sürdürüyor.

UBS 75 euroya işaret etti

UBS, yılın dördüncü çeyreği için Hollanda TTF doğal gaz fiyat tahminini 75 euro/MWh seviyesine yükseltti. Banka bu beklentisine LNG arzındaki yavaş toparlanmayı ve Rus gazının Avrupa enerji denklemindeki payının azalmasını gerekçe gösterdi.

Piyasada bundan sonraki yönü ise büyük ölçüde hava koşulları belirleyecek. Soğukların tahmin edilenden uzun sürmesi halinde doğal gaz fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası görülebileceği değerlendiriliyor.