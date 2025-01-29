Avrupa'da tarihi 'Bitcoin' hamlesi! Merkez bankası rezervine giriyor

Çek Merkez Bankası Başkanı Aleš Michl yarınki toplantıda CNB'nin rezervlerini çeşitlendirme için Bitcoin'e yatırım yapmayı düşündüklerini ve bunun çin yönetim kuruluna bir plan sunacağını açıkladı.

CNB rezervin yüzde 5'ini Bitcoin'de tutacak

Financal Times'ın haberine göre, planın onaylanması halinde CNB'nin 140 milyar Euro'luk rezervlerinin yüzde 5'ini Bitcoin'de tutabilecek.

Bitcoin'e yatırımcı ilgisi artıyor

Bitcoin'in "aşırı oynaklığını" ve sınırlı sicilini kabul eden Michl, BlackRock ve diğer firmaların geçen yıl Bitcoin borsa yatırım fonlarını piyasaya sürmesinden bu yana Bitcoin'e daha geniş yatırımcı ilgisinin olduğunun da altını çizdi. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın deregülasyon konusundaki vaatlerine ve kripto para birimi yöneticilerinin yönetimi üzerindeki artan etkisine işaret etti.

Michl verdiği bir röportajda "Varlıklarımızın çeşitlendirilmesi açısından Bitcoin iyi görünüyor. Trump şimdi Bitcoin için bir tür balon yaratabilirler, ancak bence trend bu adamlar olmadan da bir artış olacaktır, çünkü daha fazla insan için alternatif bir yatırım" diye konuştu

'Diğer Merkez Bankaları da izleyebilir'

Michl, önümüzdeki beş yıl içinde diğer merkez bankalarının da bitcoine yatırım yapmaya başlayabileceğini öne sürdü. Bununla birlikte, bitcoin değerinin sıfıra düşme ihtimalini de göz ardı etmediğini söyledi.

“Bitcoin'in değeri sıfıra da inebilir, inanılmaz bir seviyeye de çıkabilir” diyen Michl, kötü yatırımların finans dünyasında her zaman olabileceğini belirtti. Ancak amacının portföyü çeşitlendirmek olduğunu vurguladı.

Çekya Merkez Bankası’nın hesaplamalarına göre, rezervlerin yüzde 5’inin bitcoinee yatırılması durumunda yıllık getiri 3,5 puan artarken, volatilite ise iki katına çıkacaktı. Michl, böyle bir yatırımın bitcoine fiyatları üzerinde de etkili olabileceğini belirterek, "Rezervlerimizin yüzde 5’i bitcoine piyasası için bile büyük bir miktar" dedi.