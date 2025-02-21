Avrupa'da tereyağı fiyatı tarihin en yüksek seviyesinde! Tüketiciler tepkili...

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB ülkelerinde tereyağı fiyatları şubatta yıllık ortalama yüzde 30, yüksek nüfuslu Almanya'da da ocak ayı tereyağı üretici fiyatı yıllık bazda yüzde 39,8 düzeyinde artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde yüzde 2,5 düzeyinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonunun çok üstünde olan oranlar, dikkat çekici seviyeye ulaştı. Bölge genelinde fiyatlarda yaşanan dalgalanmalar ise enflasyon beklentilerini düşürmeye yönelik politikalara zarar veriyor.

Terayağı alımına limit kondu

Kıtada tüketiciler tereyağı için tarihin en yüksek fiyatını öderken, süpermarketler indirimli tereyağı için promosyon düzenliyor. Süpermarketler, panik alımlarını önlemek için her müşteri için en fazla 4 paket tereyağı (her paket 250 gram) limiti koyuyor. Bunun yanında bazı süpermarketlerde ise tereyağı, havyar gibi lüks ürünlerle birlikte özel güvenlikli raflarda saklanıyor.

Maliyetler artarken üretim düşüyor

Avrupa'da çiftçiler pahalı ham madde ve yüksek nakliye maliyetleriyle mücadele ederken, tereyağında üretim sıkıntısı yaşanıyor. Avrupa genelinde konsantre yem kullanımının artmasıyla sütün yağ içeriği normalden daha düşük olduğu için tereyağı üretiminin azaldığı da ifade ediliyor. Ayrıca geçen yıl Avrupa Birliği'ndeki inek sayısı 20 milyonun altına düşerken, Hollanda ve İrlanda gibi önemli süt ve tereyağı endüstrisine sahip ülkelerde de tarım politikası konusunda şiddetli tartışmalar yaşanıyor.