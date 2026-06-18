Avrupa’da yaşam maliyeti tablosu: Türkiye'nin fiyat ortalaması belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'e ilişkin "Satın Alma Gücü Paritesi, Hane Halkı Nihai Tüketim Harcamaları" sonuçlarını açıkladı.

Çalışmada ülkelerdeki fiyatların döviz kurlarına göre ne kadar pahalı veya ucuz olduğu karşılaştırılırken bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi 100'den büyükse "pahalı", 100'den küçükse "ucuz" olarak ifade ediliyor.

Türkiye'nin fiyat düzeyi endeksi 60

Türkiye'nin 2025 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 60 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 60 euro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Karşılaştırmalar, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 6 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek) arasında yapıldı.

En pahalı İzlanda, en ucuz Makedonya

Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında 36 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 174 ile İzlanda, en düşük ülke ise 55 ile Kuzey Makedonya oldu.

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 156 olarak belirlendi ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.

Türkiye'nin fiyat düzeyi diğer alt gruplara kıyasla yüksek

Diğer alt gruplar bazında ise bilgi ve iletişim ekipmanları endeksi 118 olarak kayıtlara geçti. Bu grupta Türkiye'nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara kıyasla yüksek olduğu hesaplandı.

Buna karşılık alkollü içecekler ve tütün endeksi 59 olarak belirlendi. Bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi. Türkiye'nin fiyat düzeyi endeksi, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda 77, giyim grubunda 62, lokanta ve oteller grubunda ise 78 oldu.

Ülkelere göre tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksleri 2025 yılı için şöyle:

Ülke/Bölge Değer

İzlanda 174

İsviçre 171

Danimarka 140

İrlanda 136

Lüksemburg 132

Norveç 129

İsveç 121

Finlandiya 121

Belçika 116

Hollanda 116

Avusturya 113

Fransa 110

Almanya 108

Estonya 101

Avrupa Birliği 27 100

İtalya 97

Malta 92

İspanya 92

Çekya 89

Slovenya 89

Güney Kıbrıs 89

Yunanistan 87

Portekiz 87

Slovakya 85

Letonya 83

Litvanya 83

Hırvatistan 78

Macaristan 78

Polonya 73

Arnavutluk 73

Sırbistan 68

Karadağ 66

Romanya 65

Bulgaristan 63

Türkiye 60

Bosna-Hersek 59

Kuzey Makedonya 55