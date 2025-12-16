Avrupa’da yeniden 'Çin şoku’ endişesi
Zayıf yuanın Çinli ihracatçıların rekabet gücünü artırmasıyla Avrupalı üreticiler, son 20 yıl içinde ikinci kez ucuz Çin ürünleri şokuyla karşı karşıya kalma endişesi yaşıyor. Çin ekonomisi, zayıf iç talep ve düşen fiyatların yarattığı iç baskılarla karşı karşıya kalırken, üreticiler devlet teşvikleriyle yeni pazarlara açılıyor.
Çin’deki kapasite fazlası, ABD’de uygulanan yeni gümrük vergileri nedeniyle talebin düşmesi ve zayıf yuanın Çinli ihracatçıların rekabet gücünü artırmasıyla Avrupalı üreticiler, son 20 yıl içinde ikinci kez ucuz Çin ürünleri şokuyla karşı karşıya kalma endişesi yaşıyor. Çin ekonomisi, zayıf iç talep ve düşen fiyatların yarattığı iç baskılarla karşı karşıya bulunurken, Çinli üreticiler düşük faizler dahil devlet teşvikleriyle üretimlerini giderek diğer pazarlara yönlendiriyor. Bu süreçte, ABD Başkanı Donald Trump döneminde Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerinin etkisini azaltma çabası öne çıkıyor. Yuanın değer kaybı, Çin ürünlerini yurt dışında daha ucuz hale getirerek bu çabaları destekliyor. Avrupalı üreticiler, son 20 yıl içinde ikinci kez ucuz Çin ithalatının artmasından kaynaklanan baskıyı giderek daha fazla hissediyor. Avrupa’nın “ikinci Çin şoku”, blokun sanayi tabanının karşı karşıya olduğu yapısal zorlukları daha da derinleştiriyor.
ABD’ye robot ihracatı arttı, fiyatlar düştü
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Çinli ihracatçılar, giyim, ev aletleri, mobilya, endüstriyel ham maddeler ve yüksek teknolojili ürünlerde AB pazarını giderek daha fazla hedef alıyor. Ekim 2024–Ekim 2025 döneminde Çin’den AB’ye endüstriyel robot ihracatı yüzde 171 artarken, fiyatlar yüzde 31 düştü. Bu dönemde entegre devre ihracatı yüzde 84 yükselirken, fiyatlar yüzde 6 geriledi. Otomobil ihracatı ise iki kattan fazla arttı. Aynı dönemde Çin’den ithal edilen malların fiyatları ortalama yüzde 20 düştü. Bu ürünler, Avro Bölgesi enflasyon sepetinin yaklaşık yüzde 23’ünü doğrudan etkiliyor. Avrupa Merkez Bankası, Çin’in ticaret yön değiştirmesinin 2026’da Avro Bölgesi enflasyonunu yaklaşık 0,15 puan düşürebileceğini öngörüyor.
İlk şoktan daha ağır olabilir
Çin’in 2001’de Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) katılmasıyla Avrupa düşük fiyatlı tüketim mallarıyla dolarken, bugünkü dalga otomobiller, makineler ve yüksek teknolojili ekipmanlar üzerinden Avrupa’nın sanayi temelini hedef alıyor. Bu nedenle mevcut şokun, ilkine kıyasla daha yıkıcı olabileceği değerlendiriliyor. AB, ticaretin yeniden yönlenmesinden kaynaklanan dolaylı etkilere karşı kendisini korumak amacıyla İthalat Gözetim Görev Gücü’nü kurdu. Buna rağmen, özellikle yüksek teknolojili ürünler üreten Avrupalı şirketler üzerindeki marj baskısı artıyor. Bu şirketler artık yalnızca zayıf Çin talebi ve ABD gümrük vergileriyle değil, kendi iç pazarlarında ucuz Çin ürünleriyle de rekabet etmek zorunda kalıyor. AB, 2024’te Çin menşeli elektrikli araçlara (EV) uygulanan önlemlere benzer şekilde, rekabet koşullarını dengelemek amacıyla Çin ithalatına yönelik hedefli gümrük vergileri uygulayabileceği mesajını verdi. Ancak mevcut elektrikli araç tarifeleri, Çin’in fiyat avantajını daraltsa da tamamen ortadan kaldıramadı. Çinli elektrikli otomobiller, daha yavaş bir hızda da olsa AB’de pazar paylarını artırmayı sürdürüyor.
Avrupa ticaret savaşı istemiyor
AB’nin Çin ile geniş çaplı bir ticaret tırmanışına gitme olasılığının, üç temel nedenden dolayı düşük olduğu belirtiliyor. Bunlardan ilki, Avrupa’nın ihracat pazarı ve ara malı tedariki açısından Çin’e ABD’den çok daha fazla bağımlı olması. Çin’in misilleme tarifeleri, AB’nin uygulayacağı yüksek gümrük vergilerinin sağlayacağı faydanın ötesinde Avrupalı üreticilere zarar verebilir. Bir diğer neden ise AB’nin enerji maliyetlerini düşürme ihtiyacı. En önemli ve son neden ise ikili ve siyasi ilişkiler. Macaristan, İspanya ve Almanya gibi bazı AB ülkeleri, Çin’den gelen büyük yatırımlardan fayda sağlıyor. Bu ülkeler, Çin’in büyük pil ve elektrikli araç fabrikalarına ev sahipliği yapıyor.
Çin’in ticaret fazlası 1 trilyon doları aştı
Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre ülkenin ihracatı kasım ayında yıllık bazda yüzde 5,9 artarak 330,3 milyar dolara yükseldi. Aynı ayda dış ticaret fazlası 111,6 milyar dolar olarak kaydedildi. İthalat ise yüzde 1,9 artışla 218,6 milyar dolara çıktı. Ocak–kasım döneminde Çin’in mal ticareti fazlası ilk kez bir trilyon doları aşarak 1,1 trilyon dolara ulaştı.