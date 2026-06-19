Avrupa'da zenginler kulübü büyüyor: Türkiye'nin sırası dikkat çekti

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Avrupa'da servet eşitsizliği derinleşirken, ultra zenginlerin sayısındaki artış da dikkat çekiyor. Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank'ın 2026 Servet Raporu'na göre, en az 30 milyon dolar servete sahip kişilerin sayısı son beş yılda yüzde 26 yükseldi.

Rapora göre Avrupa'da 2021 yılında 146 bin 525 olan ultra yüksek net servete sahip kişi (UHNWI) sayısı, 2026 itibarıyla 183 bin 953'e çıktı. Böylece beş yılda 37 bin 428 kişi daha bu gruba katıldı.

Almanya zirvede yer aldı

Euronews'in haberine göre, ultra zengin sayısındaki artışta Almanya ilk sırada yer aldı. Ülkede 2021 yılında 28 bin 942 olan 30 milyon dolar üzeri servete sahip kişi sayısı, 2026'da 38 bin 215'e yükseldi. Bu artış, her gün ortalama 5 kişinin ultra zenginler sınıfına katıldığı anlamına geliyor.

İsviçre'de ise ultra zengin sayısı son beş yılda yaklaşık 5 bin kişi artarken, günlük ortalama artış 2,7 kişi olarak hesaplandı.

Türkiye'de her gün birden fazla yeni ultra zengin

Rapora göre Fransa'da her gün ortalama 2,1 kişi, İngiltere ve İtalya'da 1,6 kişi, İspanya'da ise 1,5 kişi 30 milyon dolar servet sınırını aşıyor.

Türkiye de günlük ortalama 1,1 yeni ultra zengin ile Avrupa'nın dikkat çeken ülkeleri arasında yer aldı. Böylece Türkiye, İsviçre ile birlikte her gün en az bir kişinin ultra zenginler kulübüne katıldığı ülkeler arasında gösterildi.

ABD açık ara önde

Küresel ölçekte ise ABD, 251 bin 352 ultra zengin ile ilk sırada bulunuyor. Ülkede her gün ortalama 36,7 kişi 30 milyon dolar servet seviyesini aşarken, bu durum yaklaşık her 90 dakikada bir yeni ultra zengin ortaya çıktığını gösteriyor.

Çin 121 bin 677 ultra zengin ile ikinci sırada yer alırken, Almanya üçüncü sıraya yerleşti. Dünya genelinde ultra zenginlerin sayısı son beş yılda 162 bin 191 kişi artarak 713 bin 626'ya ulaştı.

Servet dağılımındaki fark büyüyor

Avrupa Merkez Bankası verilerine göre euro bölgesinde hanelerin medyan net serveti 123 bin 500 euro seviyesinde bulunuyor. Ancak nüfusun en alt yüzde 20'lik kesiminin serveti yalnızca 2 bin euro düzeyindeyken, en üst yüzde 20'lik kesimde bu rakam 1 milyon euroyu aşıyor.

Öte yandan UBS Global Wealth Report 2025 verilerine göre Avrupa'da kişi başına ortalama servet 2024 yılında Türkiye'de 29 bin 923 euro seviyesinde kalırken, İsviçre'de 634 bin 584 euroya ulaştı. Bu tablo, kıta genelindeki servet farkının boyutunu ortaya koyuyor.