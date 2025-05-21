Avrupa’dan kamu ihalelerinde yeni plan: Avrupalı satın al

Avrupa Birliği, ABD'nin korumacı ve tehditkâr tutumuna karşı ekonomik bağımsızlığını güçlendirme yolunda yeni adımlar atıyor. Avrupa Komisyonu'nun sanayi ve iç pazardan sorumlu başkan yardımcısı Stéphane Séjourné, kamu ihalelerinde “Avrupalı satın al” yaklaşımını önceliklendiren yeni bir plan sundu.

Financial Times’a konuşan Séjourné, “Buy European Act” olarak adlandırdığı bu planın, AB kamu alımları kurallarında yapılacak değişikliklerle Avrupa ürün ve hizmetlerine öncelik verilmesini öngördüğünü söyledi. Böylece AB ülkelerinin, özellikle stratejik sektörlerde dışa bağımlılığı azaltması hedefleniyor.

Planın, AB iç pazarında karşılaşılan çok sayıda yapısal sorunu çözmeye dönük kapsamlı bir yaklaşım sunduğu ifade ediliyor. İşçilerin ülkeler arası hareketliliği, e-ticaret ve mali hizmetlerdeki standart farklılıkları gibi unsurların da ele alındığı plan, bloğun rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Séjourné, “Uluslararası ihracat yapan bir kıta olarak kalma ve aynı zamanda stratejik sektörler konusunda daha açık ve daha az naif olma yönünde bir irade var” diyerek Avrupa'nın artık daha temkinli ve dirençli bir ekonomik yapıya yönelmesi gerektiğini vurguladı.

Bu çıkış, özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Avrupa ordularının savunma harcamalarını yeterince artırmaması durumunda ABD’nin güvenlik korumasını geri çekeceği yönündeki açıklamalarının ardından geldi. Trump’ın tehditleri, Avrupa’da savunmadan teknolojiye birçok alanda kendi kendine yeterliliği artırma çabalarını hızlandırmıştı.

AB'nin önerdiği bu yeni strateji, sadece ticari değil, aynı zamanda jeopolitik bir hamle olarak da değerlendirilirken; Avrupa’nın küresel tedarik zincirlerinde daha güçlü bir konum edinmesi hedefleniyor.