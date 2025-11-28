Avrupa'dan uzaya rekor bütçe: Harcamalar yüzde 30 artıyor

Avrupa ülkeleri, uzay alanında ABD, Çin ve özel şirketlerle rekabet gücünü artırmak amacıyla önümüzdeki üç yıl için uzay bütçelerini yaklaşık yüzde 30 yükseltme kararı aldı. Buna göre 2023-2025 döneminde 16,9 milyar Euro'ya olan Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) harcama planı, 2026-2028 dönemi için 22,1 milyar Euro'ya çıkarılacak.

ESA Genel Direktörü Josef Aschbacher, Bremen'de düzenlenen iki günlük bakanlar toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 50 yıllık geçmişinde ilk kez ajansın talep ettiği artışın üye ülkeler tarafından tamamen karşılandığını vurguladı. Aschbacher, kararın uzayın hızla büyüyen ekonomik değerine ve güvenlik ile savunma alanlarındaki stratejik önemine işaret ettiğini belirterek, “Bu, Avrupa'nın yetişmek zorunda olduğu bir alan” dedi.

Avrupa'nın uzay çalışmalarına odaklanmasının, Ukrayna savaşının ardından güvenlik alanında ABD'den daha bağımsız hareket etme isteğinden güç aldığı belirtiliyor.

Toplantının, Fransa'nın bütçe krizinin sürmesine rağmen Fransız Guyanası'ndaki Avrupa uzay üssünün geleceğinin konuşulduğu bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

TRUTHS misyonu bütçeden çıkarıldı

Yetkililer, İngiltere'nin mali nedenlerle projeden çekilmesinin ardından, uydu tabanlı iklim gözlem sistemi oluşturmayı amaçlayan İngiltere liderliğindeki TRUTHS misyonunun yeni bütçe kapsamında yer almadığını aktardı.

ESA, bilim programlarını üye ülkelerin ekonomik büyüklüğüne göre zorunlu katkılarla, fırlatma ve uydu projelerini ise üç yılda bir düzenlenen bakanlar toplantılarında gönüllü katkılarla finanse ediyor.

Yeni bütçe çerçevesinde bakanlar, Avrupa'nın uzay endüstrisinin geleceği açısından kritik görülen alanlara ek kaynak sağlamayı kabul etti. Bu kapsamda uzay taşımacılığı bütçesi yüzde 20 artırılarak 4,4 milyar Euro'ya, Dünya gözlem programları ise yüzde 16 artırılarak 3,5 milyar Euro'ya yükseltildi.