Avrupalı CEO’ların uykularını kaçıran ne?
Avrupa’nın çok kültürlü ve bölünmüş pazar yapısının devler ligine oynayan şirket çıkarmasına engel olduğunu tespit eden McKinsey & Company, ortak değerleri hedefleyen iş birlikleriyle bunun aşılacağını belirtiyor.
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