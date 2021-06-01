Avrupalı hurdacı endişeli: Türkiye’yi kaybediyoruz

Evrim KÜÇÜK

Dünyanın en büyük hurda ihracatçılarından Avrupa’da geri dönüştürülebilir metal piyasalarındaki tartışma büyüyor. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun bazı üyeleri; iklim, çalışma ve güvenlik şartlarını karşılayamayan üçüncü ülkelere hurda ihracatının kısıtlanması için harekete geçilmesini isterken, metal dönüştürme birlikleri yerel fiyatlara zarar vereceği gerekçesiyle bu fikre karşı çıkıyor. Özellikle Türkiye gibi büyük ithalat yapan ülkelerin alımlarının azalmasının, AB pazarında hasara yol açacağı belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu, hurda metal dahil olmak üzere atıkların ihracatına yönelik yönetmeliği gözden geçiriyor. Almanya Federal Çelik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Şirketleri Birliği’ne (BDSV) göre üçüncü ülkelere demir hurda ihracatının kısıtlanması piyasaya ciddi hasarlar verebilir. Eurometal tarafından düzenlenen bir toplantıda konuşan BDSV yöneticilerinden Daniela Entzian, daha fazla demir hurdanın yerel kullanım için AB’de tutulması halinde, bölgede fiyatların gerilemeye başlayacağı ve bunun da hurda toplama faaliyetlerini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

22.6 milyon ton hurda ithal ediyor

AB’nin ihracatının kısıtlanmasının uluslararası piyasalarda da olumsuz etki yaratması bekleniyor. Zira 2020 yılında 22.6 milyon tonluk sınırötesi satışıyla AB, dünyanın en büyük hurda ihracatçısı konumunda. AB’den en çok ithalat gerçekleştiren ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Uluslararası Geri Dönüşüm Birliği (BIR) verilerine göre, Türkiye 2020’de 22.4 milyon ton ile dünyanın en büyük ithalatçılarından biri oldu. Diğer büyük ithalatçılar arasında Hindistan, Güney Kore, Endonezya, Malezya sayılabilir.

Türkiye’nin ithal HMS 1/2 fiyatı

515 dolarla 11 yılın zirvesinde Entzian, Avrupalı üreticilerin Türkiye’ye ya da diğer üçüncü ülkelere ihracat yapamaması halinde Avrupa’daki fiyatların aşağı gelmeye başlayacağını söylüyor. Platts verilerine göre Türkiye’nin HMS 1/2 (80:20) ithalat fiyatı hafta başında 515.75 $/ton ile, Platts’in kayıtları izlediği Nisan 2010’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Etzian, Türkiye’nin çelik ihracatını artırması için elverişli bir dönem olduğunu, dolayısıyla ülkenin yüksek talebinin hurda fiyatlarını yukarı itebileceğini söylüyor. Ayrıca otomotiv endüstrisindeki sıkıntılar nedeniyle yeni hurda üretiminin düşük olmasının da fiyatları artırdığını kaydeden Etzian ancak ihracata kısıtlama getirilmesinin fiyatları bir anda baskı altına alacağı uyarısı yapıyor.

Çevresel korkular nedeniyle ihracatı engellemek istiyorlar

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) Genel Direktörü Axel Eggert, Yeşil Mutabakat ve Avrupa Çeliği başlıklı toplantıda, 'Avrupa'nın çelik hurda işleme için küresel çapta en yüksek çevre standartlarına sahip olduğunu, bu bakımdan daha düşük standartları olan, çevre kirleten ve çevre hedefi olmayan üçüncü ülkelere hurda gönderiminin kısıtlanması çağrısında bulunmuştu. AP üyeleri de, ihraç edilen hurdanın AB standartlarında geri dönüştürülmesi halinde çevreye vereceği zararın daha az olacağını ve karbon salımının düşeceğini savunuyor.

CE: Demir cevherinin tonu 140 dolara inecek

Uluslararası yatırım kuruluşu Capital Economics strateji uzmanları, arz fazlası oluşan demir cevheri piyasasında fiyatların bu yılın sonunda 140 dolar/ton seviyesine ineceği tahmininde bulundu. CE, 2022 sonunda ise fiyatların 120 dolara ineceğini öngördü. Demir cevheri %62 Fe şu sıralar Çin’in Tianjin Limanı’nda yıla başına göre yüzde 32 primle 205 dolar/ton seviyesinden el değiştiriyor. Çin’in emtia piyasalarındaki spekülatif fiyat artışlarını durdurmak için aldığı terbirlerin önümüzdeki aylarda demir cevheri fiyatı üzerinde fazla etki yaratmasını beklemeyen CE, fakat piyasa göstergelerinin fiyatlarda düşüşe işaret ettiğini savunuyor. CE ekonomistleri arz tarafına bakıldığında Brezilya’da ihracatın Brumadinho Barajı çökmeden önceki seviyelere yaklaştğını, Çin’de de üretimin iki aydır arttığını söylüyor. Ayrıca Çin’de inşaat sektörüne yönelik teşviklerin bir kısmının durdurulmasının, talebi baskılaycağı belirtiliyor. CE ayrıca ABD çelik fiyatının halihazırda ton başına 1.600 dolar/ton seviyesinden yıl sonunda 1000 dolar seviyelerine gerileme beklediğini kaydetti.